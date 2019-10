Hallescher FC gegen SV Meppen heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der Hallesche FC trifft am heutigen Samstag in der 3. Liga auf den SV Meppen. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der Hallesche FC steht nach zwölf Spieltagen durchaus übberaschend an der Tabellenspitze. Das Team von Trainer Torsten Ziegner verlor bisher lediglich zwei Partien und holte sieben Siege. Folglich stehen 24 Zähler zu Buche. Der SV Meppen hingegen muss sich eher nach unten orientieren. Der im Jahr 1912 gegründete Klub sammelte bisher 15 Punkte, findet sich somit auf Rang 14 wieder.

Hallescher FC vs. SV Meppen heute live: Anpfiff und Ort

Die Partie zwischen dem Tabellenführer aus Halle und dem SV Meppen steigt am heutigen Samstag (26. Oktober) um 14 Uhr. Austragungsort ist der Erdgas Sportpark in Halle an der Saale. Das Stadion bietet rund 15.000 Zuschauern Platz.

Hallescher FC - SV Meppen heute live im TV und Livestream

Wer die Partie des Spitzenreiters gegen Meppen heute live im Free-TV sehen möchte, wird leider enttäuscht. Um die Begegnung in Bewegtbildern zu verfolgen, braucht ihr ein Abonnement bei der Telekom. Der Anbieter hat sich die rechte an allen Spielen der dritthöchsten deutschen Spielklasse gesichert und zeigt diese über den Kanal MagentaSport.

Während das Angebot für Entertain-TV-Kunden dauerhaft keinen Cent kostet, ist es für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom 24 Monate kostenlos. Anschließend müsst Ihr 4,95 Euro zahlen. Nicht-Kunden müssen 9,95 Euro monatlich bezahlen. Darüber hinaus gibt es einen Livestream via magentasport.de.

3. Liga: Hallescher FC gegen SV Meppen heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Partie vor den Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Geschehnisse - hier entlang.

3. Liga: Die Samstagsspiele im Überblick

Zwei Spiele der 3. Liga werden heute im Free-TV gezeigt, die Gastpartie von Jena beim KFC Uerdingen und Hansa Rostock gegen 1860 München - hier die Übersicht:

Uhrzeit Heim Gast Liveticker Free-TV 14 Uhr Hallescher FC SV Meppen Liveticker - 14 Uhr FC Ingolstadt Preußen Münster Liveticker - 14 Uhr Würzburger Kickers MSV Duisburg Liveticker - 14 Uhr KFC Uerdingen Carl Zeiss Jena Liveticker MDR, WDR 14 Uhr SpVgg Unterhaching FSV Zwickau Liveticker - 14 Uhr Hansa Rostock 1860 München Liveticker BR, NDR KONFERENZ -

3. Liga: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag

Die Tabelle nach zwölf Spieltagen: