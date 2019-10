3. Liga: Carl Zeiss Jena gegen Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Carl Zeiss Jena und den Würzburger Kickers. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt und was Ihr sonst über das Spiel wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Saison von Carl Zeiss Jena ist bislang eine große Enttäuschung. Das Team aus Thüringen sammelte aus elf Spielen nur einen Punkt.

Carl Zeiss Jena gegen Würzburger Kickers: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen den beiden Teams findet am heutigen Sonntag um 14 Uhr statt. Austragungsort hierfür ist das Erst-Abbe-Sportfeld in Jena.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Patrick Schwengers

Patrick Schwengers Assistenten: Pascal Wien, Tim Kohnert

3. Liga: Jena vs. Würzburg heute im TV und Livestream

Alle Partien werden von Magenta Sport übertragen. Die Spiele des Sonntags werden nicht im Free-TV gezeigt. Die Berichterstattung von Magenta Sport, welches Ihr auch via Livestream sehen könnt, beginnt um 13.45 Uhr.

Als Kunde der Telekom habt Ihr die Möglichkeit, die ersten zwölf Monate die 3. Liga kostenlos zu sehen. Danach kostet das Abo 4,95 Euro monatlich. Ohne Telekom-Abo kostet das Monatsabo 16,95 Euro, das Jahresabo ist für 119,40 Euro erhältlich.

Carl Zeiss Jena gegen Würzburger Kickers: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet Liveticker zu allen Drittliga-Partien an. Wählt einfach das Einzelspiel in unserem Kalender an und verpasst keine wichtige Aktion.

Jena vs. Würzburg: Alle Duelle im Überblick

Bislang gab es vier Partien zwischen den beiden Mannschaften.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 04.05.2019 3:4 3. Liga 01.12.2018 5:2 3. Liga 27.03.2018 1:2 3. Liga 20.09.2017 2:2

Die Tabelle der 3. Liga vor Jena vs. Würzburg

Jena wartet auch nach elf Spieltagen weiterhin auf den ersten Sieg der laufenden Saison. Die Würzburger Kickers würden mit drei Punkten den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen.