3. Liga live: SpVgg Unterhaching – Preußen Münster heute im TV, Livestream und Liveticker

Am 11. Spieltag erwartet die Spielvereinigung Unterhaching zuhause Preußen Münster. Das Ganze könnt Ihr im TV, Livestream und Liveticker verfolgen - SPOX verrät Euch, wo.

Außerdem: Die Tabellensituation und ein Spieltags-Überblick.

3. Liga: Wo und wann spielen Unterhaching und Münster?

Die SpVgg wird heute Gastgeber sein, wie immer im Stadion am Sportpark in Unterhaching. Ab 14 Uhr wird dort zwischen Unterhaching und Münster um Punkte gekämpft.

3. Liga live: SpVgg Unterhaching - Preußen Münster heute im TV und Livestream

Die kostenfreie Variante, die heutige Begegnung zu sehen, findet Ihr in den Öffentlich-Rechtlichen. Sowohl der Westdeutsche als auch der Bayerische Rundfunk strahlen das Spiel aus, jeweils im TV und auf den Internetseiten der Sender.

Wie gewohnt kommen natürlich auch Abonnenten von Magenta Sport in den Genuss von Drittligafußball. Eine Viertelstunde vor Anpfiff begrüßen Euch dort Moderatorin Kamilla Benschop und Kommentator Basti Schwele - egal ob im TV, am Computer oder Euren mobilen Endgeräten.

Unterhaching gegen Münster im Liveticker auf SPOX

Natürlich lassen wir Euch auch auf SPOX nicht im Stich. Pünktlich zum Anpfiff geht es sowohl in unserer Drittliga-Konferenz als auch der Einzelpartie los, sodass Ihr keine wichtige Aktion verpasst.

3. Liga, 11. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Besonders interessant sind für Unterhaching-Fans vermutlich zwei Begegnungen: Parallel zu Haching spielt Verfolger Halle gegen Zwickau, am Sonntag tritt außerdem die Eintracht Braunschweig in München an. Hier seht Ihr alle Partien:

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam SPOX-Liveticker 04.10.2019 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Magdeburg Liveticker 05.10.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt Liveticker 05.10.2019 14 Uhr SpVgg Unterhaching SC Preußen 06 Münster Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Hallescher FC FSV Zwickau Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln Waldhof Mannheim Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Hansa Rostock SV Meppen Liveticker 06.10.2019 13 Uhr Bayern München II Eintr. Braunschweig Liveticker 06.10.2019 14 Uhr Chemnitzer FC MSV Duisburg Liveticker 07.10.2019 19 Uhr Würzburger Kickers 1860 München Liveticker

© imago images

3. Liga: Zahlen und Fakten zu Unterhaching und Münster

In der Liga steht Unterhaching aktuell nicht umsonst auf dem ersten Platz - erst eine Niederlage handelte sich der Klub bislang ein (6 Siege, 3 Unentschieden).

Vor allem in letzter Zeit kamen die Gastgeber ordentlich in Fahrt. Von den letzten sieben Ligaspielen entschied Haching fünf für sich.

Schlechter sieht es bei den anreisenden Münsteranern aus. Das Team konnte bisher noch kein Auswärtsspiel gewinnen (2 Unentschieden, 3 Niederlagen).

3. Liga: Die Tabelle vor Haching vs. Münster