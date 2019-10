3. Liga heute live: Hansa Rostock gegen SV Meppen im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem überraschenden Sieg beim MSV Duisburg will der SV Meppen auch bei Hansa Rostock punkten. Wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Hansa Rostock gegen SV Meppen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Rostock gegen Meppen wird am heutigen Samstag (5. Oktober) um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Ostseestadion in Rostock. Die Spielstätte bietet 29.000 Zuschauern Platz. In der bisherigen Saison kamen zu den Heimspielen der Rostocker durchschnittlich 14.347 Besucher.

Rostock vs. Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel Hansa gegen Meppen ist nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele werden von den Dritten Programmen ausgestrahlt (an diesem Wochenende die Begegnungen Kaiserslautern gegen Jena und Unterhaching gegen Münster). Stattdessen hat sich Magenta Sport, der Anbieter der Telekom, die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga gesichert.

Magenta Sport bietet neben der Übertragung im TV auch einen Livestream an. Die Vorberichterstattung startet um 13.45 Uhr, neben Moderatorin Anett Sattler ist Mike Münkel als Kommentator im Einsatz.

Habt Ihr keine Lust auf ein kostenpflichtiges Abonnement, könnt Ihr alternativ auf SPOX zurückgreifen. Der dortige Liveticker informiert Euch über alles Wichtige aus Rostock. Hier entlang!

© getty

Rostock gegen Meppen: Die vergangenen Duelle im Überblick

22 Jahre mussten die beiden Teams auf ein direktes Aufeinandertreffen warten, ehe es im August 2017 so weit war. Die Bilanz der vier Spiele seit diesem Zeitpunkt ist ausgeglichen. Immer setzte sich die Auswärtsmannschaft durch.

Termin Liga Heim Auswärts Ergebnis 23.02.2019 3. Liga Hansa Rostock SV Meppen 0:2 01.09.2018 3. Liga SV Meppen Hansa Rostock 1:3 03.02.2018 3. Liga SV Meppen Hansa Rostock 0:2 05.08.2017 3. Liga Hansa Rostock SV Meppen 1:2

3. Liga: Der 11. Spieltag in der Übersicht

Die Spielvereinigung Unterhaching will gegen Kellerkind Preußen Münster die Tabellenführung verteidigen. Außerdem treffen unter anderem die starken Aufsteiger Viktoria Köln und Waldhof Mannheim aufeinander.

Datum Anstoß Heim Auswärts 04.10.2019 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Magdeburg 05.10.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena 05.10.2019 14 Uhr Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt 05.10.2019 14 Uhr SpVgg Unterhaching SC Preußen 06 Münster 05.10.2019 14 Uhr Hallescher FC FSV Zwickau 05.10.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln Waldhof Mannheim 05.10.2019 14 Uhr FC Hansa Rostock SV Meppen 06.10.2019 13 Uhr Bayern München II Eintr. Braunschweig 06.10.2019 14 Uhr Chemnitzer FC MSV Duisburg 07.10.2019 19 Uhr Würzburger Kickers 1860 München

3. Liga: Die Tabelle vor Rostock vs. Meppen

Nach schwachem Saisonstart hat sich Meppen im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt und ist mit 14 Punkten absolut im Soll. Anders sieht es bei Hansa aus: Vor der Saison als Aufstiegskandidat gehandelt, beträgt der Rückstand auf Platz drei bereits sieben Punkte.