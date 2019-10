3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen am 13. Spieltag der 3. Liga zwei Partien auf dem Programm. Wann und wo Ihr die Spiele heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Unter anderem ist heute der Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern im Einsatz. Der FCK hat einen verkorksten Saisonstart hingelegt und befindet sich im unteren Tabellenmittelfeld.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Die Sonntagsspiele im Überblick

In der dritthöchsten deutschen Spielklasse stehen am heutigen Sonntag wie gewohnt zwei Begegnungen auf dem Plan. Um 13 Uhr empfängt der Chemnitzer FC den 1. FC Kaiserslautern. Um 14 Uhr kommt es dann zum Duell zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Eintracht Braunschweig.

Datum Uhrzeit Heim Gast 27. Oktober 13 Uhr Chemnitzer FC 1. FC Kaiserslautern 27. Oktober 14 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Eintracht Braunschweig

© getty

3. Liga: Die Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag könnt Ihr keine Partien der dritthöchsten deutschen Spielklasse live im Free-TV verfolgen. Bereits am vergangenen Samstag zeigten die dritten Programme der ARD zwei Spiele im frei empfangbaren Fernsehen.

Stattdessen überträgt MagentaSport die beiden heutigen Begegnungen live in voller Länge. Der Pay-TV-Sender der Telekom hat sich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an der 3. Liga gesichert. Nicht-Telekom-Kunden müssen für dieses Angebot 9,95 Euro monatlich auf den Tisch legen. Wer bereits Kunde ist, kann MagentaSport die ersten 24 Monate kostenfrei genießen. Anschließend sind 4,95 Euro im Monat fällig.

Darüber hinaus stelllt der Anbieter seinen Kunden einen Livestream bereit, den Ihr über magentasport.de abrufen könnt.

3. Liga heute im Liveticker

Wer das benötigte Abonnement nicht besitzt, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir bieten zu allen Drittliga-Partien einen Liveticker an, um Euch immer auf dem neusten Stand zu halten.

Hier geht's zur heutigen Tages-Übersicht.

3. Liga: Die bisherigen Ergebnisse

So spielten die Drittliga-Teams am Freitag und Samstag:

Heim Gast Ergebnis Viktoria Köln 1. FC Magdeburg 1:1 Hallescher FC SV Meppen 3:3 FC Ingolstadt Preußen Münster 3:2 Würzburger Kickers MSV Duisburg 0:2 KFC Uerdingen Carl Zeiss Jena 2:0 SpVgg Unterhaching FSV Zwickau 0:0 Hansa Rostock 1860 München 2:1

3. Liga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Mit dem Unentschieden gegen SV Meppen hat der Hallesche FC die Tabellenführung in der 3. Liga verteidigen können.