3. Liga: 1. FC Kaiserslautern verpasst Wiedergutmachung - 1860 München verliert nach Führung

Die SpVgg Unterhaching ist an die Tabellenspitze der 3. Liga gestürmt. Der frühere Bundesligist gewann am neunten Spieltag gegen die SG Sonnenhof Großaspach 2:0 (2:0), während die Konkurrenz Punkte liegen ließ. Der 1. FC Kaiserslautern verpasste eine Woche nach dem 1:6-Debakel in Meppen die Wiedergutmachung.

Lautern kam im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Boris Schommers nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg hinaus. Im Duell zweier langjähriger Bundesligisten setzte sich der MSV Duisburg 2:1 (0:1) gegen 1860 München durch.

Hallescher FC patzt gegen Preußen Münster

Der bisherige Tabellenführer Hallescher FC kam gegen Preußen Münster zu einem 2:2 (0:0), auch das Verfolgerduell zwischen Viktoria Köln und Eintracht Braunschweig endete beim 0:0 ohne Sieger. Mit 20 Punkten führt Haching nun knapp vor Halle und Braunschweig (je 19), Aufsteiger Köln (17) bleibt dran.

Während Haching durch Jim-Patrick Müller (14.) und Felix Schröter (19.) schon früh für klare Verhältnisse sorgte, kippte das Spiel in Halle mehrmals. Der Treffer von Münsters Joel Grodowski (84.) kostete den Gastgeber letztlich die Tabellenführung.

Chemnitzer FC schafft doppeltes Comeback

In einem turbulenten Kellerduell setzte sich der Chemnitzer FC 3:2 (0:1) gegen Carl Zeiss Jena durch und reichte die Rote Laterne durch den ersten Saisonerfolg an die weiter sieglosen Thüringer weiter.

Schlusslicht Chemnitz lag gegen Jena zweimal zurück, ehe die Last-Minute-Neuzugänge Noah Awusu (80.) und Philipp Hosiner (89.) das Spiel final drehten.

