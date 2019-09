FC Bayern München II gegen FC Ingolstadt heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es am heutigen Sonntag zum oberbayrischen Derby zwischen den Amateuren des FC Bayern und dem FC Ingolstadt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles Wichtige rund um die Partie und wo Ihr das Match live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der bayrischsten 3. Liga aller Zeiten, gastiert der Absteiger FC Ingolstadt bei der Amateurmannschaft des FC Bayern München. SPOX hat die Details.

FC Bayern München II gegen FC Ingolstadt: Anstoß und Austragungsort

Ausgetragen wird die heutige Partie im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Die Heimstätte des TSV 1860 und Ligakonkurrent FC Bayern II wird von den Fans auch liebevoll "Grünwalder Stadion" genannt und bietet Platz für 15.000 Zuschauer. Angepfiffen wird die Paarung um 14 Uhr.

FC Bayern München II gegen FC Ingolstadt heute live im TV und Stream

Neben der einfachsten Variante, sich das Spiel live anzuschauen, ins Stadion zu gehen, gibt es nur eine Möglichkeit, das gesamte Match in Echtzeit zu verfolgen. Und zwar mit dem Pay-TV-Sender MagentaSport, der sich die Rechte für die Übertragung gesichert hat.

Dort seht Ihr das Spiel entweder im Bezahlfernsehen oder im ebenfalls kostenpflichtigen Livestream. Dort könnt Ihr Euch außerdem entscheiden, ob Ihr das Match als Einzelspiel sehen wollt, oder mit dem parallellaufenden Spiel zwischen Rostock und Zwickau in der Konferenz.

FC Bayern München II gegen FC Ingolstadt heute live im Ticker

Keine Möglichkeit, das Spiel mit Bewegtbild zu verfolgen? Absolut kein Problem, denn mit dem SPOX-Liveticker bleibt Ihr die vollen 90 Minuten auf dem Laufenden und müsst keine Angst haben, dass Ihr eine Szene verpasst.

FC Bayern München II gegen FC Ingolstadt: Oberbayrisches Derby

Das letzte Mal trafen die Amateure des FC Bayern im Jahr 2010 auf den FC Ingolstadt. Damals gewannen die Münchner mit 1:0. Seit diesem Spiel traf der FCI noch genau fünf Mal auf den FC Bayern, jedoch auf die Profimannschaft.

Nachdem die Schanzer zwei Jahre im Bundesliga-Unterhaus verharren mussten, kam letztes Jahr mit der Relegation in Liga drei die Höchststrafe, die jedoch die schwachen Leistungen des Teams in den vergangenen Jahren widerspiegelt.

Achtung Wortwitz: Mit Trainer Jens Keller soll es nun wieder aus dem Fußballkeller nach oben gehen. Der Saisonstart der Schanzer verlief jedoch noch etwas inkonstant. Nach fünf Spieltag stand der FCI noch unangefochten an Platz 1 der Tabelle. Niederlagen gegen Halle (2:3 und Viktoria Köln (0:3) brachten die Schanzer jedoch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen.

Aktuell rangieren die Ingolstädter auf dem 5. Platz und mit einem Sieg heute könnte sich die Mannschaft natürlich wertvolle Punkte erkämpfen und wieder auf Erfolgskurs bringen.

Platz Team Spiele Tore Diff Punkte 1. Hallescher FC 8 17:6 11 18 2. Eintracht Braunschweig 8 19:11 8 18 3. SpVgg Unterhaching 8 15:12 3 17 4. FC Viktoria Köln 8 20:13 7 16 5. FC Ingolstadt 8 15:11 4 14 6. MSV Duisburg 7 18:10 8 13 7. Waldhof Mannheim 8 14:9 5 13 8. SV Meppen 7 14:8 6 11 9. Magdeburg 8 13:9 4 11 10. FC Hansa Rostock 8 10:10 0 11 11. 1860 München 8 10:13 -3 11 12. FSV Zwickau 8 11:13 -2 10 13. KFC Uerdingen 05 8 10:13 -3 9 14. 1. FC Kaiserslautern 8 13:18 -5 9 15. Würzburger Kickers 8 14:22 -8 9 16. SC Preußen 06 Münster 8 11:13 -2 8 17. Bayern München II 8 13:18 -5 8 18. Sonnenhof Großaspach 8 10:18 -8 8 19. Chemnitzer FC 8 9:16 -7 3 20. FC Carl Zeiss Jena 8 4:17 -13 1

3. Liga: Der 9. Spieltag im Überblick

In der 3. Liga gab es an diesem Wochenende schon das ein oder andere interessante Match zu sehen. Unter anderem kam es am gestrigen Freitag zur Partie zwischen Tabellenführer Halle und Preußen Münster. Alle Spiele und Ergebnisse habt Ihr hier auf einen Blick: