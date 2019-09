3. Liga: Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag kommt es im Rahmen des 9. Spieltags der 3. Liga zum Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auch nach acht Spieltagen hat Jena bisher noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Nun muss der Tabellenletzte zum 19. nach Chemnitz reisen. Gelingt im Kellerduell endlich der erste Dreier?

Chemnitzer FC - Carl Zeiss Jena: Anstoß und Austragungsort

Los geht es in Chemnitz am heutigen Samstag um 14 Uhr. Die Partie findet im Stadion an der Gellertstraße statt, in dem 25.000 Fans Platz finden.

Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena heute im TV und Livestream

Das Kellerduell der 3. Liga ist nicht im Free-TV zu sehen, dafür wird die Partie wie alle anderen Spiele auch auf MagentaSport übertragen. Die Moderation übernimmt Stefanie Blochwitz, kommentiert wird das Spiel von Lenny Leonhardt.

Alle Spiele der 3. Liga sind nicht nur im Fernsehen über MagentaSport zu sehen, der Anbieter hat auch Livestreams der Begegnungen im Programm. Allerdings ist der Dienst kostenpflichtig.

Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partie live zu sehen? Kein Problem, mit dem Liveticker von SPOX seid Ihr immer auf dem Laufenden. Ihr könnt die Partie entweder im Einzelspiel oder aber auch in der Konferenz verfolgen.

3. Liga: Der 9. Spieltag im Überblick

Während Chemnitz und Jena im Kellerduell aufeinandertreffen, feiert Boris Schommers sein Debüt als neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern beim Heimspiel gegen Magdeburg. Alle Begegnungen des 9. Spieltags findet Ihr hier.