3. Liga: Viktoria Köln - Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 9. Spieltag begegnen sich in der 3. Liga der FC Viktoria Köln und Eintracht Braunschweig. Alle Informationen rund um die Übertragung des Topspiels im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr bei SPOX.

Darüber hinaus gibt's hier die aktuelle Tabelle, den Spielplan und die voraussichtlichen Aufstellungen.

Köln gegen Braunschweig: Wo und wann findet die Partie statt?

Der FC Viktoria empfängt die Löwen im Sportpark Höhenberg in der Merheimer Heide. Ab 14 Uhr geht es zwischen den beiden Teams zur Sache, Wolfgang Haslberger, Markus Huber und Maximilian Riedel werden die Begegnung leiten.

3. Liga live: Viktoria Köln - Eintracht Braunschweig heute im TV und Livestream

Das Topspiel des neunten Spieltags ist frei empfangbar. Ihr könnt sowohl im Norddeutschen als auch im Westdeutschen Rundfunk mitfiebern. Beide Sender beginnen ihre Übertragung pünktlich zum Anpfiff und bieten zusätzlich zur Ausstrahlung im TV auch einen Livestream auf ihren Webseiten an.

Die kostenpflichtige Variante bietet Magenta Sport. Der Telekomdienst hat alle Spiele der dritten Liga im Programm und sendet auch heute aus Köln - sowohl im TV als auch per Livestream. Eine Viertelstunde vor Anpfiff geht's los, Christian Straßburger und Konstantin Klostermann kommentieren das Geschehen.

Viktoria Köln gegen Eintracht Braunschweig heute im Liveticker

Auch auf SPOX findet Ihr Liveberichterstattung zu Köln und Braunschweig, nämlich in Schriftform. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben vielen anderen Sport-Highlights auch die heutige Begegnung, sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

3. Liga: Zahlen und Fakten zu Köln und Braunschweig

Viktoria Köln gewann als Aufsteiger zuletzt drei Spiele in Folge und katapultierte sich damit auf den vierten Tabellenrang.

Damit sind die Kölner nur noch zwei Punkte hinter der Eintracht, die sich vergangenes Wochenende gegen Hansa Rostock einen Patzer erlaubte und 1:2 verlor.

Insgesamt konnten die Löwen aber sechs von acht Partien gewinnen und sind dadurch noch immer punktgleich mit dem Tabellenführer.

Durch einen Sieg könnte Viktoria Köln theoretisch die Tabellenführung übernehmen.

Voraussichtliche Aufstellungen von Köln und Braunschweig

Köln muss auf die verletzten Dario de Vita, Sascha Eichmeier, Moritz Fritz, Bernard Kyere Mensah und Suheyel Najar verzichten, bei den Braunschweigern fehlen Leon Bürger, Felix Burmeister, Stephan Fürstner, Marc Pfitzner und Lasse Schlüter.

FC Viktoria Köln: Mesenhöler - Gottschling, Lanius, Dietz, Holthaus - Dej, Saghiri - Holzweiler, Wunderlich, Handle - Bunjaku

Mesenhöler - Gottschling, Lanius, Dietz, Holthaus - Dej, Saghiri - Holzweiler, Wunderlich, Handle - Bunjaku Eintracht Braunschweig: Fejzic - Kessel, Becker, Nkansah, Kijewski - Kammerbauer, Nehrig, Wiebe, Bär - Kobylanski - Proschwitz

© getty

3. Liga: Der 9. Spieltag im Überblick

Diese Begegnung ist sicherlich die am meisten erwartete des Wochenendes, parallel dazu spielen jedoch auch Tabellenführer Halle gegen Münster und die drittplatzierte SpVgg Unterhaching gegen Großaspach. Hier seht Ihr alle kommenden Spiele:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam 21.09.19, 14 Uhr Chemnitzer FC FC Carl Zeiss Jena 21.09.19, 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Magdeburg 21.09.19, 14 Uhr MSV Duisburg 1860 München 21.09.19, 14 Uhr SpVgg Unterhaching Sonnenhof Großaspach 21.09.19, 14 Uhr Hallescher FC SC Preußen 06 Münster 21.09.19, 14 Uhr FC Viktoria Köln Eintr. Braunschweig 22.09.19, 13 Uhr FC Hansa Rostock FSV Zwickau 22.09.19, 14 Uhr Bayern München II FC Ingolstadt 23.09.19, 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Waldhof Mannheim

3. Liga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Die vier topplatzierten Mannschaften liegen nicht mehr als zwei Punkte auseinander, theoretisch könnte sich an der Tabellenspitze heute also einiges ändern.