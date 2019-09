3. Liga live: FSV Zwickau – KFC Uerdingen 05 heute im TV, Livestream und Liveticker

Am achten Spieltag begegnen sich in der 3. Liga der FSV Zwickau und der KFC Uerdingen 05. Alle Informationen rund zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Zwickau empfängt den KFC Uerdingen in der heimischen GGZ Arena. Um 14 Uhr wird die Partie angepfiffen, Schiedsrichter ist Christian Dingert.

3. Liga live: FSV Zwickau - KFC Uerdingen 05 heute im TV, Livestream

Magenta Sport überträgt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge, so auch diese. Um 13.45 Uhr beginnt die Sendung des Telekom-Dienstes, Markus Herwig und Stefanie Blochwitz begleiten Euch durch die Partie. Der Livestream kann überall empfangen werden, wo Ihr eine Internetverbindung habt - egal ob am Smart-TV, PC, Tablet oder Handy.

Darüber hinaus könnt Ihr Zwickau und Krefeld auch im TV spielen sehen, sowohl der West- als auch der Mitteldeutsche Rundfunk strahlen die Begegnung aus. Alternativ zum Fernsehgerät bieten beide Sender auch einen Livestream an, der pünktlich zum Anpfiff startet.

Zwickau gegen den KFC Uerdingen im Liveticker auf SPOX

Auf unserer Website findet Ihr zahlreiche Liveticker, unter anderem zu dieser Begegnung. Wählt einfach die Konferenzschaltung oder das Einzelspiel und bleibt stets auf dem Laufenden.

3. Liga: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Zwickau und Uerdingen

Bei Zwickau fallen Marcus Godinho, Sascha Härtel, Nils Miatke und Mike Könneke verletzt aus, die Gäste aus Krefeld müssen nach einer Sperre am vierten Spieltag noch immer auf Kevin Großkreutz verzichten. So könnten die Teams heute starten:

FSV Zwickau: Brinkies - Hehne, Handke, Frick, Lange - Schröter, Reinhardt, Jensen, Viteritti - Wegkamp, Huth

KFC Uerdingen: Königshofer - Bittroff, Lukimya, Steurer, Dorda - Kirchhoff, Mbom - Evina, Barry, Rodriguez - Boere

3. Liga: Der 8. Spieltag im Überblick

Gestern haben Magdeburg und der MSV Duisburg den Spieltag bereits eröffnet, so geht es in den kommenden Tagen weiter:

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Fr, 13.09.19 19 Uhr Magdeburg MSV Duisburg Sa, 14.09.19 14 Uhr Waldhof Mannheim Würzburger Kickers Sa, 14.09.19 14 Uhr SV Meppen 1. FC Kaiserslautern Sa, 14.09.19 14 Uhr 1860 München FC Carl Zeiss Jena Sa, 14.09.19 14 Uhr Sonnenhof Großaspach Bayern München II Sa, 14.09.19 14 Uhr SC Preußen 06 Münster FC Viktoria Köln Sa, 14.09.19 14 Uhr FSV Zwickau KFC Uerdingen 05 So, 15.09.19 13 Uhr FC Ingolstadt Hallescher FC So, 15.09.19 14 Uhr Eintracht Braunschweig FC Hansa Rostock Mo, 16.09.19 19 Uhr SpVgg Unterhaching Chemnitzer FC

3. Liga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Der KFC sitzt nach sieben Spieltagen mit sechs Punkten im Tabellenkeller, für den Gastgeber sieht es etwas besser aus. Zwickau befindet sich aktuell im Mittelfeld und ist jeweils vier Punkte von den Aufstiegs- und Abstiegsrängen entfernt.