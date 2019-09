3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 9. Spieltag in der 3. Liga ist bereits in vollem Gange, damit ist die Hälfte der Hinrunde bald absolviert. Welche Begegnungen am heutigen Samstag anstehen und wo Ihr sie im TV, Liveticker und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Außerdem findet Ihr hier die Tabelle und die voraussichtlichen Aufstellungen.

3. Liga: Welche Spiele finden heute statt?

Gleich sechs Partien werden heute parallel ausgetragen. Unter anderem spielen die vier topplatzierten Mannschaften um die Tabellenführung - Viktoria Köln und Eintracht Braunschweig sogar im direkten Duell. Deutlich weiter unten in der Rangordnung bekämpfen sich der Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena im Tabellenkeller. So sieht der Spielplan heute aus:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam 14 Uhr Chemnitzer FC FC Carl Zeiss Jena 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Magdeburg 14 Uhr MSV Duisburg 1860 München 14 Uhr SpVgg Unterhaching Sonnenhof Großaspach 14 Uhr Hallescher FC SC Preußen 06 Münster 14 Uhr FC Viktoria Köln Eintr. Braunschweig

3. Liga live: Der 9. Spieltag heute im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen werden nur zwei Spiele übertragen. MDR und SWR zeigen das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg, das Topspiel zwischen Köln und Braunschweig wird im WDR und NDR ausgestrahlt - jeweils pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr.

Abonnenten von Magenta Sport kommen in den Genuss sämtlicher Drittligaspiele. Ab 13.45 Uhr beginnen dort die Übertragungen - das Programm des Telekomdienstes ist im TV und online per Livestream am PC, Tablet oder Smartphone verfügbar.

3. Liga: Der 9. Spieltag im Liveticker auf SPOX

Wie gewohnt findet Ihr auf SPOX zahlreiche Liveticker zur 3. Liga. In unserem Kalender sind viele Live-Events, so auch die Drittliga-Konferenz und alle Samstagsspiele:

3. Liga: Die voraussichtlichen Aufstellungen aller Teams

Chemnitzer FC - Carl Zeiss Jena

Chemnitzer FC: Jakubov - Milde, Hoheneder, Sarmov, Reddemann, Doyle - Tuma, Langer, Müller, Garcia - Hosiner

Carl Zeiss Jena: Coppens - Obermair, Volkmer, Maranda, Grösch - Rohr - Zejnullahu, Gabriele, Bock - Günther-Schmidt, Donkor

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern: Grill - Schad, Sickinger, Matuwila, Hercher - Bachmann - Thiele, Skarlatidis, Starke, Pick - Röser

1. FC Magdeburg: Behrens - Ernst, Koglin, Müller, Perthel - Rother, Jacobsen, Laprevotte, Preißinger - Bertram, Beck

MSV Duisburg - 1860 München

MSV Duisburg: Weinkauf - Bitter, Boeder, Compper, Brügmann - Albutat, Ben Balla - Daschner, Mickels, Stoppelkamp - Vermeij

1860 München: Bonmann - Willsch, Weber, Rieder, Steinhart - Wein, Gebhart - Kindsvater, Ziereis, Klassen - Mölders

SpVgg Unterhaching - SG Sonnenhof Großaspach

SpVgg Unterhaching: Mantl - Dombrowka, Endres, Greger, Winkler - Stahl, Hufnagel - Heinrich, Bigalke - Stroh-Engel, Schröter

SG Sonnenhof Großaspach: Frommann - Gehring, Leist, Burger, Poggenberg - Hottmann, Bösel, Jüllich, Vlachodimos - Imbongo Boele, Brünker

Hallescher FC - Preußen Münster

Hallescher FC: Eisele - Göbel, Vollert, Mai, Landgraf - Bahn, Jopek, Guttau - Drinkuth - Boyd, Sohm

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Kittner, Erdogan, Heidemann - Brandenburger, Rodrigues Pires - Özcan, Litka, Hoffmann - Dadashov

FC Viktoria Köln - Eintracht Braunschweig

FC Viktoria Köln: Mesenhöler - Gottschling, Lanius, Dietz, Holthaus - Dej, Saghiri - Holzweiler, Wunderlich, Handle - Bunjaku

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Kessel, Becker, Nkansah, Kijewski - Kammerbauer, Nehrig, Wiebe, Bär - Kobylanski - Proschwitz

3. Liga: Die Tabelle im Überblick

Während das Mittelfeld der Tabelle sehr nah zusammenliegt, grenzen sich sowohl die Spitze als auch der Keller deutlich ab.