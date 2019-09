3. Liga heute live: Die Sontagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen in der 3. Liga zwei Spiele an. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partien heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Unter anderem trifft der zweitplatzierte FC Ingolstadt auf den Halleschen FC, der auf Rang drei steht.

3. Liga: Sonntagsspiele im Überblick

Ingolstadt und Halle bestreiten gleich die erste Partie des heutigen Tages (15. September), die um 13 Uhr angepfiffen wird. Austragungsort ist der Audi-Sportpark.

Um 14 Uhr, also während die erste Begegnung noch läuft, rollt der Ball dann im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Die heutigen Spiele:

Uhrzeit Heim Gast Ort 13 Uhr FC Ingolstadt Hallescher FC Audi-Sportpark 14 Uhr Eintracht Braunschweig Hansa Rostock Eintracht-Stadion

3. Liga heute live im TV und Livestream

Von den beiden Sonntagsspielen wird keines im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein - auch nicht das Topspiel zwischen Ingolstandt und dem Halleschen FC. Wie schon in der vergangenen Saison zeigt der Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaSport, alle Spiele der 3. Liga live. Zudem wird in dieser Spielzeit auch eine Konferenz angeboten.

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele am TV zu verfolgen, kann auf den kostenpflichtigen Livestream der Telekom zurückgreifen: MagentaSport.

3. Liga: Die Sonntagsspiele heute im Liveticker

Solltet Ihr keines der Angebote wahrnehmen können oder wollen, seid ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX goldrichtig. Dort verpasst Ihr weder entscheidende Spielszenen noch Tore und bleibt somit immer auf dem Laufenden. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

3. Liga: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Ingolstadt 04 - Hallescher FC

FC Ingolstadt 04: Buntic - Kurzweg, Kotzke, Paulsen, Gaus - Krauße, Pintidis - Beister, Wolfram - Kutschke, Elva

Buntic - Kurzweg, Kotzke, Paulsen, Gaus - Krauße, Pintidis - Beister, Wolfram - Kutschke, Elva Hallescher FC: Eisele - Göbel, Vollert, Mai, Landgraf - Guttau, Jopek, Drinkuth - Bahn - Sohm, Boyd

Eintracht Braunschweig - Hansa Rostock

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Kessel, Becker, Nkansah, Kijewski - Wiebe, Nehrig - Bär, Kobylanski, Feigenspan - Proschwitz

Fejzic - Kessel, Becker, Nkansah, Kijewski - Wiebe, Nehrig - Bär, Kobylanski, Feigenspan - Proschwitz Hansa Rostock: Kolke - Butzen, Sonnenberg, Rieble - Ahlschwede, Neidhart - Bülow - Omladic, Vollmann, Pedersen - Breier

3. Liga: Die aktuelle Tabelle