3. Liga: 1. FC Magdeburg gegen Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 10. Spieltages in der 3. Liga treffen der 1. FC Magdeburg und die Würzburger Kickers aufeinander. Wie Ihr die Partie im Fernsehen, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Tabellenachte Magdeburg trifft auf den Tabellenzehnten Würzburg. Das Mittelfeldduell könnte für den restlichen Verlauf der Saison richtungsweisend sein.

1. FC Magdeburg - Würzburger Kickers: Anstoßzeit und Spielort

Die Begegnung wird um 19 Uhr angestoßen. Ausgetragen wird die Partie in der Magdeburger MDCC-Arena. Das Stadion bietet Platz für 25.500 Zuschauer. 2011 fand hier auch der German Bowl, also das Finale der deutschen American-Football-League GFL, statt.

3. Liga live: Magdeburg gegen Würzburg heute im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr im Stream bei MagentaSport sehen. Somit gibt's auch die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und den Würzburger Kickers beim Streamingdienst verfügbar. Ab 18.30 Uhr begleitet folgendes Personal das Spiel:

Moderator: Gari Paubandt

Gari Paubandt Kommentator: Andreas Mann

Andreas Mann Experte: Martin Lanig

Ein Abonnement bei dem Anbieter kostet 16,95 Euro monatlich. Alternativ könnt Ihr euch auch für ein Jahresabo entscheiden, bei dem Ihr 9,95 Euro im Monat zahlt.

Für Telekom-Kunden ist das erste Jahr bei Magenta Sport kostenlos, danach ist es für 4,95 Euro im Monat erhältlich.

Obwohl die dritten Programme der ARD viele Drittliga-Partien live übertragen, wird das Spiel zwischen Magdeburg und Würzburg nicht gezeigt. Eine Übertragung im Free-TV findet also nicht statt.

3. Liga: 1. FC Magdeburg gegen Würzburger Kickers im SPOX-Liveticker

Wenn Ihr über kein MagentaSport-Abo verfügt, gibt es dennoch eine Möglichkeit für Euch das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und den Würzburger Kickers live zu verfolgen: den SPOX-Liveticker. So verpasst Ihr kein Highlight vom Auftakt des 10. Spieltages der 3. Liga.

3. Liga: Der 10. Spieltag im Überblick

Das Topspiel des 10. Spieltags steigt in Braunschweig. Die Drittplatzierte Eintracht trifft auf den Tabellenzweiten aus Halle. Tabellenführer Unterhaching muss derweil am Montag in Ingolstadt antreten.

Anstoß Heimteam Gastteam Freitag, 27.9., 19 Uhr 1. FC Magdeburg Würzburger Kickers Samstag, 28.9., 14 Uhr FSV Zwickau FC Viktoria Köln Samstag, 28.9., 14 Uhr Eintracht Braunschweig Hallescher FC Samstag, 28.9., 14 Uhr Preußen Münster FC Bayern München II Samstag, 28.9., 14 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Chemnitzer FC Samstag, 28.9., 14 Uhr Carl Zeiss Jena MSV Duisburg Samstag, 28.9., 14 Uhr TSV 1860 München 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 29.9., 13 Uhr Waldhof Mannheim Hansa Rostock Sonntag, 29.9., 14 Uhr SV Meppen KFC Uerdingen 05 Montag, 30.9., 19 Uhr FC Ingolstadt 04 SpVgg Unterhaching

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Die Würzburger Kickers sind das einzige Team der Liga, das bisher noch keine Partie in dieser Saison Unentschieden gespielt hat.