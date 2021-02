BVB - SC Paderborn 07 3:1: Borussia Dortmund zittert sich ins Pokal-Viertelfinale

Borussia Dortmund steht im Viertelfinale des DFB-Pokals! Der BVB gewann sein Heimspiel im Achtelfinale gegen Zweitligist SC Paderborn 07 mit 3:1 (2:0). Die Runde der letzten Acht wird am 2. und 3. März ausgetragen.

Dortmund spielte ohne den am Knie lädierten Hummels mit einer Dreierkette in Ballbesitz, die Reservisten Piszczek und Schulz standen nach längerer Zeit mal wieder in der Startelf. Der SCP wie gewohnt mutig in seiner Spielanlage: Der in einem 4-2-3-1 gekleidete Zweitligist lief den Spielaufbau des BVB früh an und stand mit dem gesamten Team hoch.

Es spielte dem Favoriten in die Karten, dass Can das frühe Führungstor gelang, als Paderborn nach einem Eckball zu desorientiert im eigenen Strafraum verteidigte. Das zweite Tor der Borussia nur zehn Minuten später fiel aus SCP-Sicht dann zu leicht. Ein guter langer Schlag von Hitz sowie die Weiterleitung von Brandt sorgten dafür, dass Haaland den stets großen Raum hinter Paderborns Viererkette tief anspielen und Sancho frei aufs Tor schicken konnte. Dieser versenkte mühelos.

In der Folge jedoch gaben die Ostwestfalen den Ton an, das frühe Pressing sorgte für einige Ballverluste auf Seiten des BVB. Dortmund blieb oft nur der lange Schlag nach vorne, Paderborn schaffte es in Ballbesitz immer häufiger über die Flügel in den Rücken der gegnerischen Abwehr. Srbeny (25.) und Antwi-Adjei (31.) vergaben jedoch die beiden größten Möglichkeiten auf ein zu diesem Zeitpunkt verdientes Anschlusstor (Torschussverhältnis zur Pause 5:2 pro SCP).

Die Gäste blieben auch in der zweiten Halbzeit aggressiv, verteidigten nach vorne und stellten auf ein 4-4-2 mit Raute um. Dortmund im gesamten Abschnitt viel zu wenig aktiv, es fehlte die Tiefe im Spiel. Paderborn erspielte sich immer mehr die Kontrolle über die Partie und kam zu guten Gelegenheiten: Zunächst vergaben jedoch Srbeny (56.) und Führich (72.), ehe Justvan fast folgerichtig das 1:2 erzielte.

Auch in der Schlussphase fehlte der Borussia die Ruhe am Ball, der SCP rannte weiter an. Dortmund wackelte bedenklich, stand tief und verteidigte nur noch. Mit der finalen Aktion der Nachspielzeit kam Paderborn schließlich noch zu einer brenzligen Szene m Elfmeter

BVB - SC Paderborn 07: Die Aufstellungen

BVB: Hitz - Piszczek, Can, Akanji - Morey (46. Passlack), Delaney, Bellingham (74. Dahoud), Schulz - Sancho, Haaland, Brandt (65. Reyna).

Paderborn: Zingerle - Ananou, Hünemeier, Schonlau, Collins - Schallenberg (88. Owusu), Thalhammer (69. Justvan) - Führich, Srbeny (69. Terrazzino), Antwi-Adjei - Michel (24. Ingelsson).

BVB - SC Paderborn 07: Daten des Spiels

Tore: 1:0 Can (6.), 2:0 Sancho (16.), 2:1 Justvan (79.), 2:2 Owusu (90.+7)

Dortmunds Can traf erstmals seit Dezember 2013 im DFB-Pokal, damals noch für Leverkusen in Freiburg.

Sancho war im Kalenderjahr 2021 an 8 Pflichtspieltoren direkt beteiligt (4 Tore, 4 Assists) - damit ist er Dortmunds Topscorer in 2021.

Der Star des Spiels: Emre Can (BVB)

Starker Abschluss beim wichtigen frühen Führungstor. Insgesamt mit einigen guten Spieleröffnungen, resolutem Zweikampfverhalten und den meisten klärenden Aktionen beim BVB.

Der Flop des Spiels: Felix Passlack (BVB)

Hing nach seiner Einwechslung die meiste Zeit in der Luft. Hatte kaum Ballaktionen und kam zu keinem Abschluss.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

In einer intensiven Partie auf rutschigem Geläuf ohne großen Fehler. Keinen Strafstoß für den von Ananou und Hünemeier in die Zange genommenen Haaland zu geben, war richtig (21.). Korrigierte sich korrekt, nachdem er zunächst Srbeny statt Ingelsson Gelb nach Foul an Bellingham zeigte (51.). Schulz hätte nach Foul an Führich allerdings verwarnt werden müssen (60.), Delaney dagegen nicht (77.).