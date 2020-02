BVB fliegt in Bremen aus dem DFB-Pokal: Ein Rückfall in aktuelle Zeiten

Nach dem 15-Tore-Rausch in den drei letzten Bundesligaspielen muss Borussia Dortmund mit dem Aus im DFB-Pokal bei Werder Bremen einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Unter Trainer Lucien Favre scheint der BVB die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen nicht durchbrechen zu können.

Wenn man bemessen möchte, was Borussia Dortmund am Dienstagabend mal wieder Erstaunliches zustande gebracht hat, dann kann man sich zum Beispiel auf die Statistik des Gegners berufen. Werder Bremen kriselt in der Bundesliga seit Wochen und Monaten vor sich hin, auch 2020 ist es bislang nicht wirklich besser geworden.

Zwei Törchen in drei Spielen gelangen den Werderanern in diesem Jahr erst, erzielt haben sie jeweils Spieler der Gegner. Es war also lange klar, dass der SVW gegen den BVB nicht mit breiter Brust auflaufen wird, aber es war genauso lange klar, dass Bremen den favorisierten Gästen einen zünftigen Kampf, in diesem Wettbewerb gerne auch Pokal-Fight genannt, liefern wird.

Am Ende hatte Werder angesichts des Dortmunder Chancenplus in Halbzeit zwei etwas Glück, nicht in die Verlängerung zu müssen, doch den 3:2-Sieg haben sich die Norddeutschen 60 Minuten lang regelrecht erarbeitet und damit auch verdient. Drei Tore gegen den BVB, die dazu alle noch höchstselbst erzielt wurden - für Bremen waren das so viele wie in den vorangegangenen sieben (!) Pflichtspielen zusammen.

Werder Bremen - Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images 1/15 Borussia Dortmund ist beim in der Bundesliga kriselnden SV Werder Bremen nach einem dramatischen 2:3 aus dem DFB-Pokal-Achtelfinale ausgeschieden. Die BVB-Spieler in der Einzelkritik. © getty 2/15 Marwin Hitz: Verlor nach 10 Siegen und einem Remis sein erstes BVB-Pflichtspiel. Machte beim 0:1 eine unglückliche Figur, als er den Ball vor Selkes Füße prallen ließ. Beim 0:2 machtlos, gute Parade gegen Selke (44.). Note: 4. © imago images 3/15 Manuel Akanji: Im ersten Durchgang viel zu wenig handlungsschnell, sah im Stehen beim Abpraller zum 0:1 zu. Nach der Pause besser in der Antizipation und insgesamt mit den meisten Ballaktionen bei den Dortmundern. Note: 4. © imago images 4/15 Mats Hummels: Scheiterte mit einem starken Fallrückzieher (!) an Pavlenka (24.). Durch sein Straucheln ermöglichte er Selkes Großchance (44.). Wie Akanji stärker im zweiten Abschnitt, konnte Rashica vor dem 1:3 aber auch nicht aufhalten. Note: 4. © imago images 5/15 Dan-Axel Zagadou: Stand 2020 erstmals in der Startelf. Bot eine für seine Verhältnisse recht unsichere Leistung und leistete sich den einen oder anderen leichtsinnigen Fehler. Wurde für Offensivmann Reyna geopfert. Note: 4. © imago images 6/15 Achraf Hakimi: Fügte sich mit einer Flanke auf Reus gut ein (4.), leistete sich aber den Ballverlust, der zum 0:1 führte. Es war nicht sein einziger. Sah gerade beim defensiven Umschalten mehrfach alt aus. Nach der Pause offensivstärker. Note: 4,5. © imago images 7/15 Axel Witsel: Mit gewohnt guter Passquote, verfing sich aber häufig im aggressiven Bremer Mittelfeld und konnte die Konter der Gastgeber in Halbzeit eins selten aufhalten. Sehr diskrete Vorstellung des Belgiers. Note: 4. © imago images 8/15 Julian Brandt: Verlor den Zweikampf gegen Rashica, aus dem der Abpraller vor dem 0:1 resultierte. Setzte einen Schuss aus spitzem Winkel über den Kasten (40.). Zusammen mit Sancho mit den meisten Ballverlusten beim BVB, aber der Vorlage zum 1:2. Note: 3. © imago images 9/15 Nico Schulz: Kam zu seinem ersten Einsatz im neuen Jahr, rechtfertigte seine Aufstellung aber nicht. In der Offensive meist mit der falschen Entscheidung, auch seine Flanken kamen nicht an. Note: 5. © imago images 10/15 Marco Reus: In Halbzeit eins so gut wie nicht zu sehen und häufig mit Bewegungen in die falschen Räume. Hatte die wenigsten Ballaktionen aller BVB-Spieler, die durchspielten. Vergab kurz vor dem Ende das 3:3 leichtfertig. Note: 4,5. © imago images 11/15 Jadon Sancho: Der einzige, der für offensive Tempowechsel sorgte, doch er gewann lange keines seiner Eins-gegen-eins-Duelle und hatte zu viele Ballverluste. Nach der Pause viel zielstrebiger und offensiver Antreiber. Mit der Vor-Vorlage zum 1:2. Note: 3. © imago images 12/15 Thorgan Hazard: Bestritt beim BVB die meisten Zweikämpfe in Halbzeit eins (8), gewann aber nur einen. Dazu mit vielen leichten Ballverlusten, kaum Durchsetzungsvermögen und an keinem Torschuss direkt beteiligt. Musste zur Pause runter. Note: 5. © imago images 13/15 Erling Haaland: Kam zur Pause für Hazard und sorgte für deutlich mehr Zug und Tiefe in der BVB-Offensive. Drückte Brandts Hereingabe über die Linie zum 1:2 und traf nun bei seinem BL-, CL- und DFB-Pokaldebüt. Starker Pass auf Sancho (80.). Note: 2,5. © imago images 14/15 Giovanni Reyna: Für Zagadou gekommen und bei seinem 1. Ballkontakt gleich mit einer Großchance, die Pavlenka entschärfte. Sein Traumtor zum 2:3 machte ihn mit 17 Jahren und 82 Tagen zum jüngsten BVB-Torschützen im Pokal seit BL-Gründung. Note: 2,5. © imago images 15/15 Emre Can: Feierte sein Debüt für Dortmund, als er in Minute 89 für den angeschlagenen Reus ins Spiel kam. Keine Bewertung.

BVB und die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen

Es sind Zahlen wie diese, die zugleich belegen, wo Dortmunds große Schwäche in dieser Saison liegt. Die Defensive ist und bleibt nicht sattelfest, das Umschalten in Richtung eigenes Tor mangelhaft. Hinzu kommt eine Diskrepanz zwischen glanzvollen Heimauftritten - unter Trainer Lucien Favre ging nur eines von 27 Spielen vor eigenem Publikum verloren - und hasenfüßigen Auswärtsspielen, die beträchtlich und schwer erklärbar ist.

So stehen in dieser Saison bereits sechs Pflichtspielniederlagen in fremden Stadien zu Buche, in den letzten drei Duellen vor gegnerischem Publikum kassierte Dortmund acht Gegentore. Nicht in München oder Barcelona, sondern in Hoffenheim, Augsburg und Bremen. Es sind die unangenehmen Auswärtspartien gegen individuell deutlich schwächer besetzte Teams, die kampfstarke Defensivbollwerke auf- und schnelle Konter fahren, mit denen die Borussia seit nunmehr über einem Jahr auf Kriegsfuß steht.

"Wir haben uns das selbst zuzuschreiben. Wir haben eine Mannschaft, die gerade sicherlich nicht vor Selbstvertrauen strotzt, nicht vor genügend Probleme gestellt und sie damit ins Spiel geholt. Wir haben es ihnen leicht gemacht, aggressiv zu verteidigen und ihr Publikum mitzunehmen", sagte Mats Hummels nach dem Abend im Weserstadion - es könnte das Fazit für all jene soeben angesprochenen Begegnungen sein.

Und wenn es der Charakter der BVB-Spieler ist?

Dieses vermeintliche Muster scheint Dortmund unter Favre schlichtweg nicht durchbrechen zu können. Auch nicht nach einem beispiellosen 15-Tore-Rausch, den die Westfalen in den ersten drei Bundesligaspielen des neuen Jahres erlebten und der für einen Anstieg des Selbstbewusstseins gesorgt hatte. Die Leistung in Bremen, beim ersten Charaktertest 2020, sie war gewissermaßen ein Rückfall in aktuelle Zeiten.

Doch woran liegt dieses Phänomen? Die Gründe sind gewiss vielschichtig und daher nicht leicht zu erörtern. Reflexartig könnte man die Mentalitätsdebatte beschwören, die in Dortmund mittlerweile Tradition hat und von Marco Reus bereits als "Scheiße" abgetan wurde. Und wenn es stattdessen vielleicht der Charakter der Spieler sowie eine schnell eintretende Selbstzufriedenheit ist?

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass der BVB in diesen tristen Spielen, die schließlich nicht gewonnen werden, eher von seinen Youngstern getragen wird als von den gestandenen Persönlichkeiten des Kaders. Körpersprache, Aufopferungsbereitschaft, Wille, Gier - in Bremen beispielsweise verkörperten dies vor allem die U20-Kicker Jadon Sancho (19) sowie die beiden eingewechselten Erling Haaland (19) und Giovanni Reyna (17). Kapitän Reus oder Axel Witsel blieben blass.

Gerade seit Haalands Ankunft agiert der BVB beinahe wie verwandelt, sobald der Norweger nach einer Einwechslung das Feld betritt. Zwar ist es so, dass die Borussia in dieser Saison auch ohne den Stürmer schon mehrfach nach einem Rückstand zurückkam und Moral bewies. Dafür musste zuvor jedoch sozusagen immer erst etwas zu Bruch gegangen sein.

Bundesliga-Zeugnisse: Die ersten Noten der Winter-Neuzugänge © getty 1/28 Das Winter-Transferfenster hat geschlossen und so einige Bundesligisten haben neue Spieler verpflichtet. SPOX stellt diese vor und benotet, wie sich die neuen Gesichter bei ihren Klubs bisher geschlagen haben. © getty 2/28 Dennis Srbeny (SC Paderborn): Der Mittelstürmer wurde für eine Millionen Euro von Norwich City verpflichtet. Der 25-Jährige traf beim 1:4 in Leverkusen gleich bei seinem Debüt, gegen Freiburg (2:0-Sieg) steuerte er eine Vorlage herbei. Note: 2,5. © getty 3/28 Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf): Die Schalker Leihgabe nahm bisher keinen wirklichen Einfluss in der Offensive der kriselnden Fortuna. Allerdings überzeugte bei den Rheinländern bisher auch kaum ein anderer. Note: 4,5. © getty 4/28 Valon Berisha (Fortuna Düsseldorf): Der zentrale Mittelfeldspieler wurde von Lazio Rom ausgeliehen. Bei seinem Debüt gegen Frankfurt (1:1) machte er das Zentrum über weite Strecken dicht und überzeugte mit Ballsicherheit. Note: 3,5. © getty 5/28 Kevin Vogt (Werder Bremen): Der 28-Jährige stand in jeder der drei Partien von Beginn an auf dem Platz. Die Hoffenheim-Leihgabe soll die wacklige Abwehr zusammenhalten, was bisher eher bedingt klappte (fünf Gegentore). Note: 4. © getty 6/28 Davie Selke (Werder Bremen): Kehrte kurz vor Ende des Transferfensters von Hertha BSC an die alte Wirkungsstätte zurück und fand sich gleich in der Startelf wieder. Der Stürmer blieb beim 1:2 gegen Augsburg aber ohne nennenswerte Aktion. Note: 4. © getty 7/28 Jeffrey Bruma (FSV Mainz 05) Kam per Leihe vom VfL Wolfsburg kurz vor Transferschluss. Beim 1:3 gegen den FC Bayern blieb der Niederländer aber ohne Einsatz. Keine Bewertung. © getty 8/28 Mark Uth (1. FC Köln): Die Leihgabe des S04 überzeugte in den ersten drei Spielen und hatte großen Anteil an den zwei Siegen. Uth, der hinter den Spitzen eingesetzt wird, sammelte bereits drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen). Note: 2. © getty 9/28 Krzysztof Piatek (Hertha BSC): Für 27 Millionen Euro von AC Milan in die Hauptstadt gekommen. Der Stürmer soll Berlin vor dem Abstieg bewahren und künftig nach Europa ballern. Spielte erst 27 Minuten. Keine Bewertung. © imago images 10/28 Matheus Cunha (Hertha BSC): Der Offensivspieler kam bei RB Leipzig nur selten auf Spielzeit. Die Hertha ließ sich den Brasilianer 15 Millionen Euro kosten. Noch wartet Cunha auf sein Debüt. Keine Bewertung. © getty 11/28 Santiago Ascacibar (Hertha BSC): Unter Trainer Jürgen Klinsmann spielte der Abräumer immer durch und erlaubte sich keine großen Fehler. An den VfB Stuttgart überwies Berlin elf Millionen Euro für den Argentinier. Note: 3. © getty 12/28 Yunus Malli (Union Berlin): Kam per Leihe aus Wolfsburg und hat die Aufgabe, die Kreativität in der Union-Offensive zu steigern – bisher ohne Erfolg. Beim 2:0-Sieg gegen Augsburg saß er zudem 90 Minuten auf der Bank. Note: 4,5. © imago images 13/28 Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt): Für 500.000 aus Leipzig gekommen und feierte beim 1:1 gegen Düsseldorf gleich sein Debüt. Der Defensiv-Allrounder hatte nur wenig Einfluss auf den Ausgang der Partie, machte aber keine Fehler. Note: 3,5. © getty 14/28 Eduard Löwen (FC Augsburg): Der vielseitige Mittelfeldspieler ist bis 2021 von Berlin an die Fuggerstädter ausgeliehen. Bisher wurde er dreimal spät eingewechselt, ohne groß aufzufallen. Note: 3,5. © getty 15/28 Marin Pongracic (VfL Wolsburg): Die Wölfe haben den Innenverteidiger für zehn Millionen Euro von Salzburg verpflichtet. Beim 4:2-Sieg gegen Paderborn spielte er bei seinem Debüt durch und überzeugte mit seiner Zweikampfsstärke. Note: 3. © getty 16/28 SC Freiburg: Keine Transfers getätigt. © getty 17/28 Munas Dabbur (TSG Hoffenheim): Der Mittelstürmer kam für zwölf Millionen Euro vom FC Sevilla. Dabbur kam in jeder Partie zum Einsatz, blieb aber glücklos und sammelte noch keinen Scorerpunkt. Note: 4,5. © getty 18/28 Jacob Bruun Larsen (TSG Hoffenheim): Die Kraichgauer überwiesen für den 21-jährigen Offensivspieler neun Millionen Euro an den BVB. Noch kam der Däne nicht zu einem Einsatz. Keine Bewertung. © getty 19/28 Michael Gregoritsch (FC Schalke 04): Die Augsburg-Leihgabe schlug sofort ein wie eine Bombe! Beim Sieg über Gladbach bereitete er den Führungstreffer vor und traf zum 2:0-Endstand. Gegen Bayern (0:5) und Hertha (0:0) blieb er aber blass. Note: 2,5. © getty 20/28 Jean Clair-Todibo (FC Schalke 04): Der vom FC Barcelona ausgeliehene Innenverteidiger stand erst wenige Sekunden auf dem Platz. Königsblau besitzt für Todibo eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro. Keine Bewertung. © getty 21/28 Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen): Für den torgefährlichen Innenverteidiger von Guimares legte die Werkself 18 Millionen Euro auf den Tisch. Tapsoba sammelte noch keine Spielzeit für Bayer. Keine Bewertung. © getty 22/28 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen): Das argentinische Talent, für das Leverkusen 17 Millionen Euro an River Plate überwiesen hat, fehlte in den ersten drei Partien aufgrund einer Rotsperre. Keine Bewertung. © getty 23/28 Borussia Mönchengladbach: Keine Transfers getätigt. © getty 24/28 Erling Haaland (Borussia Dortmund): Der Spieler der bisherigen Rückrunde! Die Bilanz: Sieben Tore in drei Spielen. Der BVB bezahlte (nur) 20 Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer an RB Salzburg. Note: 1. © getty 25/28 Emre Can (Borussia Dortmund): Die Leihgabe von Juventus kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf der rechten Innenverteidigerseite in Favres 3-4-3-System spielen. Noch kam er nicht zu seinem Debüt. Keine Bewertung. © getty 26/28 Dani Olmo (RB Leipzig): 20 Millionen Euro überwiesen die Sachsen an Zagreb für den spanischen Zehner. Beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach wurde er in der Schlussphase eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 27/28 Angelino (RB Leipzig): Der Linksverteidiger ist bis zum Saisonende von Manchester City ausgeliehen. Unter Pep Guardiola lief er nur selten auf und hofft in Leipzig auf Spielpraxis. Das Debüt steht noch aus. Keine Bewertung. © getty 28/28 Alvaro Odriozola (FC Bayern München): Kam per Leihe von Real Madrid und soll künftig die rechte Abwehrseite des FCB bekleiden, sodass Kimmich im Mittelfeld und Pavard in der Innenverteidigung spielen kann. Noch ohne Einsatz. Keine Bewertung.

Hoffnung auf Weiterentwicklung verkümmert immer wieder

Wie eben auch in Bremen: "Unsere erste Halbzeit war überhaupt nicht gut. Wir waren nicht gut bei der Balleroberung, wir haben fast all unsere Zweikämpfe verloren. Wir haben mit zu wenig Tempo gespielt, waren immer zu spät", sagte Favre. Die Hoffnung auf eine positive Weiterentwicklung oder gar einen echten Lauf, erst Recht mit drei deutlichen Siegen im Gepäck, verkümmert so ein ums andere Mal.

Dortmund hat am Osterdeich somit die erste Titelmöglichkeit, noch dazu die mit dem kürzesten Weg dorthin, trotz der Leistungssteigerung in Halbzeit zwei leichtfertig weggeschmissen. Mit den kommenden fünf Partien, die innerhalb von 21 Tagen ausgetragen werden, wird nicht über Erfolg oder Misserfolg der BVB-Saison entschieden - doch sie werden richtungsweisend.

Mit Leverkusen und Frankfurt kommen nun die auf dem Papier bislang stärksten Gegner im neuen Jahr auf Dortmund zu. Danach braucht es in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ein Ergebnis, das noch Chancen für das Rückspiel offenlässt. Für die Mannschaft des BVB sind dies weitere Gelegenheiten, um unter Beweis zu stellen, dass sie Charakter besitzt.

Fest steht jetzt schon: In zweieinhalb Wochen steht in dieser Hinsicht der interessanteste Vergleich an - beim Auswärtsspiel in der Bundesliga gegen Werder Bremen.

BVB-Spielplan: Nächste Gegner von Borussia Dortmund