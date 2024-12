Sensation nach Schrecksekunde! Drittligist Bielefeld ballert SC Freiburg aus dem Pokal

Bielefeld mit zwei Traumtoren zur Entscheidung

Zuerst musste Bielefeld aber bangen: Florent Muslija verschoss für die Gäste einen Foulelfmeter kläglich (18.). Dann traf Christopher Lannert traumhaft aus der Distanz zur Führung (28.), Torjäger Julian Kania erhöhte per Handelfmeter (36.). Michael Gregoritsch ließ die Freiburger nach der Pause noch einmal hoffen (63.), ehe Louis Oppie (81.) mit einem weiteren Traumtor die Überraschung perfekt machte.

Die Arminen spielten vor 26.311 Zuschauern über 90 Minuten ihre Heimstärke aus - erst ein Spiel in dieser Saison auf der Alm ging verloren. In den ersten beiden Runden hatten die Gastgeber, die in diesem Jahrtausend bereits dreimal im Pokal-Halbfinale standen, bereits gegen Hannover 96 (2:0) und Union Berlin (2:0) magische Pokal-Nächte erlebt.

Im Vorfeld der Partie hatte Arminia-Coach Mitch Kniat gefordert, "dass jeder Einzelne am Anschlag ist". Dies gelte auch für die Fans, die ihren Auftrag mit einer eindrucksvollen Choreo erfüllten - und die eigene Mannschaft anstachelten. Hochmotiviert warfen sich die Gastgeber in die Zweikämpfe.