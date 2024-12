"Nicht das erste Mal, dass ich hier infrage gestellt werde": Marco Rose spricht Klartext zur Krise bei RB Leipzig

"Die Situation erklärt sich von alleine: Ich brauche Ergebnisse. Und wenn es dann so läuft wie im Moment, dann kann es auch mal sein, dass es um dich drumherum explodiert", sagte der 48-Jährige vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt, wo er mit seinem Team den Turnaround schaffen will: "Ich glaube dran!"

Dafür "versuche ich, bei mir zu bleiben, bei meinen Jungs zu sein", sagte Rose, der seinem Kader "maximales Vertrauen" aussprach: "Ich fordere ein, stehe hinter ihnen, stehe vor ihnen, und trotzdem müssen wir versuchen, zusammen den Karren aus dem Dreck zu ziehen" - und das ausgerechnet gegen einen "bärenstarken Gegner" aus Frankfurt.

Die Rückendeckung der Verantwortlichen und Spieler sei für ihn dabei "normal. Ich bin derselbe Trainer, der hier den DFB-Pokal und den Supercup mit den Jungs gewonnen hat", sagte Rose: "Ich bin die Ruhe selbst, ich kenne das Geschäft, da jammere ich auch nicht rum. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier infrage gestellt werde. Jetzt sind wir in so eine richtige Krise geschlittert", die durch die vielen Verletzten aber "durchaus erklärbar" sei. "Ich kenne meine Mannschaft und bin überzeugt davon, dass wir das wieder drehen können", so Rose.