DFB-Pokal, Viertelfinale: Termine, Spielplan, Zeitplan, Teams, Paarungen, Auslosung, Übertragung im Free-TV und Livestream

DFB-Pokal, Viertelfinale: Termine, Spielplan, Zeitplan

Das Viertelfinale des DFB-Pokals wird in dieser Saison am 4. und 5. Februar sowie am 25. und 26. Februar 2025 ausgetragen. Welche Teams in der Runde der letzten Acht aufeinandertreffen, wird bei der Auslosung in Dortmund entschieden.