FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Kommentatoren bei ARD und Sky: Wer kommentiert das DFB-Pokal Achtelfinale auf welchem Sender heute live im Free-TV und Livestream?

Der aktuelle Meister und Pokalsieger aus Leverkusen tritt beim Rekordmeister in München an. Das letzte Duell der beiden Top-Teams im DFB-Pokal fand 2020 im Finale statt, das Bayern mit 4:2 für sich entschieden. Es war der letzter Pokalsieg der Münchner bisher.

Die Partie am heutigen Dienstag wird live und kostenfrei in der ARD gezeigt. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Duell. Anstoß in München ist um 20.45 Uhr.