FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Schiedsrichter: Wer pfeift das DFB-Pokal Achtelfinale heute und gibt es einen VAR?

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Schiedsrichter: Wer pfeift das DFB-Pokal Achtelfinale heute?

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München wird der 39 Jahre alte Schiedsrichter Harm Osmers leiten. Seit 2016 pfiff er insgesamt 115 Bundesliga-Spiele, seit 2020 ist der Referee auch als FIFA-Schiedsrichter im Einsatz.

Erst Ende Oktober wurde Kritik an Osmers Entscheidungen geübt. Im Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt (1:1) echauffierte sich der Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union, Horst Heldt, vor allem über das wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannte Tor von Tim Skarke in der ersten Minute der Nachspielzeit. Es hätte das 2:1 für die Berliner bedeutet. "Wer in Gottes Namen soll bitte entscheiden, dass das ein Abseitstor war? Wir sprechen hier von Millimeter-Entscheidungen. Ich bin wirklich erbost über die Art und Weise, wie das gehandhabt wurde. Wir haben zwei Punkte verloren, die nimmt der Schiedsrichter mit nach Hause", sagte Heldt.

Nichtsdestotrotz hat sich Osmers einen angesehenen Status erarbeitet. 2022 wurde er außerdem von der UEFA von der Second- in die First Kategorie befördert, die zweithöchste, die es für Referees gibt.

Im DFB-Pokal war der Schiedsrichter bei insgesamt 22 Spielen im Einsatz. In der laufenden Spielzeit pfiff Osmers das Spiel Energie Cottbus gegen Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals, bei dem er vier Gelbe Karten und eine Rote Karte verhängte.