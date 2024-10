Wirbel um Bayern-Star Michael Olise: Mittelfinger an Fans des 1. FSV Mainz 05?

Der Franzose war bereits in der vergangenen Woche beim Spiel in Bochum angefeindet worden. Grund dafür war eine Szene in der Anfangsphase des Spiels, wobei Olise nach einem Fall im Strafraum lautstark einen Elfmeter gefordert hatte. Anschließend wurde er bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Olise und die Bayern sind am kommenden Samstag das nächsten Mal gefordert. Dann empfängt der deutsche Rekordmeister in München Union Berlin.