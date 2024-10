RB Leipzig vs. FC St. Pauli, DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Runde im TV und Livestream?

Von den acht DFB-Pokalspielen, die am heutigen Dienstag, den 29. Oktober, über die Bühne gehen, werden vier um 18 Uhr angepfiffen. Eines davon ist das zwischen den beiden Bundesligisten RB Leipzig und dem FC St. Pauli. Der Ball rollt ab 18 Uhr, gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig.