DFB-Pokal: Diese Spiele der zweiten Runde sind live im Free-TV zu sehen

Alle 16 Spiele dieser Runde sind zudem bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt exklusiv das Zweitrundenspiel des Double-Gewinners Bayer Leverkusen gegen den Zweitligisten SV Elversberg (29. Oktober/18.00 Uhr).

Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern tritt ebenfalls am 29. Oktober (20.45 Uhr) beim Vizemeister VfB Stuttgart an. Das Finale findet am 24. Mai 2025 in Berlin statt.