"Das gucke ich mir nicht mehr lange an": Sportchef von Hannover 96 droht Trainer und Spielern

Der Zweitligist war zuvor den kämpferischen Bielefeldern nicht gewachsen. Andre Becker (13.) und Louis Oppie (22.) hievten den Underdog mit ihren Toren in die zweite Runde.

Hannover hat in der 2. Liga in den ersten beiden Partien zwar vier Punkte gesammelt. Das Auftreten beim 0:0 bei Aufsteiger Preußen Münster am vergangenen Sonntag war allerdings ebenfalls enttäuschend. Darauf zielte Manns Kritik ab.