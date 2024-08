DFB-Pokal 1. Runde live im Free-TV: Welche Spiele werden kostenlos bei ARD und ZDF übertragen?

Die 81. DFB-Pokalsaison beginnt in diesem Jahr mit der 1. Runde am Freitag, den 16. August. Bis zum 19. August werden die ersten 30 Partien absolviert. Zwei weitere Duelle werden am 27. und 28. August ausgetragen.

Alle 32 Erstrundenduelle könnt Ihr live im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream bei Sky verfolgen. Einige Spiele der 1. Runde werden zudem kostenlosen im Free-TV übertragen.