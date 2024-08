DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Datum, Termin, Ort, Uhrzeit, Übertragung der Ziehung im Free-TV und Livestream

Am heutigen Freitag, den 16. August, geht die neue DFB-Pokal-Saison los. Der Großteil der 32 geplanten Erstrundenspiele findet an den Tagen von heute bis Montag statt. Die Supercup-Teilnehmer VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sind am 27. bzw. 28. August im Einsatz.

© getty

Wenn dann alle Spiele absolviert sind, kann auch die Auslosung für die zweite Runde vonstatten gehen.