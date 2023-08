In der ersten Runde des DFB-Pokal stehen sich heute der Hallesche FC und Greuther Fürth gegenüber. Wo Ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Insgesamt elf Partien stehen an diesem Samstag im DFB-Pokal auf dem Programm. Das Spiel zwischen dem Halleschen FC und Greuther Fürth ist eines davon. Für beide Mannschaften ist es allerdings nicht der Auftakt in die neue Saison, sowohl in der dritten als auch in der zweiten Liga hat man den Spielbetrieb bereits aufgenommen.

Aus Sicht der Anhaltiner ist der Saisonstart durchaus gelungen. Mit 2:1 setzte sich der Vorjahres-15. der dritten Liga gegen Rot-Weiss Essen durch. Auch die Franken erlebten eine Premiere nach Maß. Mit 5:0 gewann das Kleeblatt gegen die angereisten Paderborner um Neuzugang Max Kruse. Am zweiten Spieltag dann der unerwartete Stimmungsdämpfer: Bei Holstein Kiel ging die Pokal-Generalprobe mit 2:1 daneben.

Das direkte Aufeinandertreffen der zwei Klubs markiert gleichzeitig eine Premiere. Noch nie standen sich der Hallesche FC und Greuther Fürth in einem Pflichtspiel direkt gegenüber.

Hallescher FC vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 1. Runde

1. Runde Datum: Samstag, 12. August

Samstag, 12. August Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Leuna Chemie Stadion in Halle

Hallescher FC vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream

Schlechte Nachrichten für alle, die sich das Duell zwischen Halle und Fürth nicht entgehen lassen wollen: Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Stattdessen wird ein Abonnement benötigt, um das Spiel im TV oder Livestream zu verfolgen. Alles, was Ihr wissen müsst, erfahrt Ihr im Folgenden.

Hallescher FC vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV

Exklusiver Übertragungspartner des Matches ist der Pay-TV-Sender Sky. Um das Pokalspiel im linearen Fernsehen zu verfolgen, braucht Ihr mindestens das kostenpflichtige Sport Paket. Hier gibt's alle Infos zu den Tarifen von Sky.

Ihr seid bereits in Besitz des entsprechenden Sky-Abos? Dann müsst Ihr nur noch den Sender Sky Sport 5 einschalten. Ab 17.30 Uhr wird man sich hier dem Geschehen in Halle annehmen.

Hallescher FC vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Livestream

Ihr wollt das Spiel dagegen im Livestream sehen? In diesem Fall habt Ihr sogar mehrere Optionen. Sky selbst stellt mit SkyGo und Wow (ehemals SkyTicket) gleich zwei Plattformen, auf denen das Duell mit entsprechendem Abo abrufbar ist.

Wer jedoch darauf verzichten will, ein Abonnement abzuschließen, hat mit OneFootball noch eine dritte Möglichkeit. Für den einmaligen Preis von 3,99 Euro bekommt Ihr hier Zugriff auf die Einzelübertragung des Spiels. Näheres erfahrt Ihr hier.

Hallescher FC vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker bei SPOX

Keine Lust für die Übertragung zu bezahlen? Dann schaut doch einfach mal beim SPOX-Liveticker vorbei.

Hier geht's zum Liveticker

