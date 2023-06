Gerade ist die Saison vorbei, schon werden heute die ersten Schritte in Richtung der nächsten Spielzeit gemacht: die 1. Runde des DFB-Pokals wird ausgelost. Wer die Ziehung zeigt, erfahrt Ihr hier.

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass RB Leipzig sich zum zweiten Mal in Folge den Pokal gesichert hat - schon heute werden im Fußballmuseum in Dortmund die Erstrundenduelle der kommenden Saison gesucht. Um 17.10 Uhr startet dort die Auslosung.

Für insgesamt 64 Teams wird es heute spannend, dabei sind alle 36 Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga sowie die vier bestplatzierten Klubs aus der 3. Liga. Die einzige Ausnahme ist Freiburg II, das nicht teilnehmen darf - dafür rückt der 1. FC Saarbrücken nach. Und der Rest? Der setzt sich aus den 21 Landespokalsiegern sowie je einem Team aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zusammen.

Soviel zu den Formalitäten, aber wo wird die Auslosung denn nun im TV und Livestream übertragen? SPOX liefert Antworten.

DFB Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 1. Runde heute live?

Wie gewohnt wird die Auslosung der ersten Runde auch in diesem Jahr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt: Das ZDF strahlt die gesamte Ziehung im Rahmen der sportstudio reportage aus. Um 17.10 Uhr startet das Ganze - Sven Voss wird die Sendung für Euch moderieren, als Losfee ist Stabhochspringerin Sarah Vogel vor Ort, Ziehungsleiter ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Natürlich hält das ZDF auch einen Livestream für Euch parat. Diesen findet Ihr in der ZDF-Mediathek.

DFB Pokal: Auslosung der 1. Runde heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Ganze auch vollkommen entspannt bei uns im Liveticker verfolgen. Klickt Euch einfach rein, gegen 15 Uhr geht der Ticker online:

Hier geht's zum Liveticker zur Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals.

DFB-Pokal: Die Termine im Überblick

Nach der Auslosung werden erstmal die Füße stillgehalten, die erste Hauptrunde wird erst Mitte August ausgetragen. Für den FC Bayern München und RB Leipzig geht es sogar noch später los, weil sie am 12. August erstmal im Super Cup aufeinandertreffen.

Hier habt Ihr eine Übersicht aller Termine in dieser Saison:

Runde Termin 1. Hauptrunde 11.-14. August 2023 2. Runde 31. Oktober-1. November 2023 Achtelfinale 5.-6. Dezember 2023 Viertelfinale 30.-31. Januar, 6.-7. Februar 2024 Halbfinale 2.-3. April 2024 Finale 25. Mai 2024

