Im Viertelfinale des DFB-Pokals muss der FC Bayern München heute gegen den SC Freiburg ran. Wir verraten, wer das Duell heute live im TV und Livestream zeigt.

Die Runde der letzten Acht geht los, der FC Bayern München empfängt in der heimischen Allianz-Arena heute den SC Freiburg. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr angesetzt.

Es ist nach dem 4:2-Sieg über Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende das zweite Spiel der Bayern unter ihrem neuen Trainer Thomas Tuchel. Nach dem erfolgreichen Debüt möchte das Team nun auch im Pokal überzeugen, mit Freiburg ist der Tabellenvierte der Bundesliga zu Gast. Dort fand auch das bisher einzige Duell der beiden Klubs in dieser Saison an - der FCB gewann in München 5:0.

Aber wer zeigt / überträgt die Partie zwischen München und Freiburg heute im TV und Livestream? Dieser Artikel liefert Antworten.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Ich wollt München vs. Freiburg heute live und in Farbe sehen? Dann habt Ihr Glück, es wird nämlich gratis in der ARD übertragen. Um 20.15 Uhr geht die Vorberichterstattung dort los, folgendes Team berichtet für Euch:

Moderator: Alexander Bommes

Kommentator: Gerd Gottlob

Experte: Bastian Schweinsteiger

Parallel bietet Das Erste auch einen Livestream an. Den könnt Ihr ebenfalls kostenlos sehen, und zwar auf sportschau.de.

© getty In der Bundesliga-Hinrunde fegte der FCB die Freiburger 5:0 vom Feld.

Auch Sky ist - wie bei allen Pokalspielen - wieder mit von der Partie. Auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport UHD und Sky Sport Mix könnt Ihr ab 20.15 Uhr einschalten, das Spiel wird von Kai Dittmann kommentiert.

Genau wie beim öffentlich-rechtlichen Sender gibt's auch hier einen Stream, allerdings ist dieser nur gegen eine Gebühr verfügbar. Die beiden Optionen sind SkyGo und WOW.

DFB-Pokal: FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im Liveticker

Wenn Euch statt des Bewegtbildes auch die Schriftform reicht, greift doch einfach zu unserem Liveticker:

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg.

DFB-Pokal, FC Bayern München vs. SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Choupo-Moting

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Choupo-Moting SC Freiburg: Flekken - Gulde, Ginter, Lienhart - Sildillia, M. Eggestein, Höfler, Günter - Doan, Grifo - Gregoritsch

