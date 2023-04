Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: DFB-Pokal Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale des DFB-Pokals treffen heute Eintracht Frankfurt und Union Berlin aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

In der Bundesliga will es aktuell nicht so klappen für Eintracht Frankfurt. Seit fünf Spielen ist man bereits sieglos, zuletzt kam man gegen den VfL Bochum nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Zumindest im DFB-Pokal ist die Eintracht jedoch normalerweise gut aufgelegt. Am heutigen Dienstag, den 4. April, haben die Hessen die Möglichkeit, dies einmal mehr zu beweisen.

Leicht wird es jedoch nicht, im Viertelfinale steht mit Union Berlin der Tabellendritte der Bundesliga, der seit vier Partien ungeschlagen ist, gegenüber. Gespielt wird im Deutsche Bank Park, wo um 18 Uhr der Anpfiff ertönt.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: DFB-Pokal Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Frankfurt gegen Union Berlin ist eines der DFB-Pokalspiele, die im Free-TV übertragen werden. Das ZDF hat dafür den Auftrag bekommen und ist daher ab 17.40 Uhr mit der Vorberichterstattung zur Stelle. Jochen Breyer übernimmt während der Übertragung die Rolle des Moderatoren, um den Kommentar kümmert sich Oliver Schmidt, der vom Experten Felix Kroos unterstützt wird.

Das ZDF bietet die Partie zudem auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de an.

© getty Eintracht Frankfurt kriegt es im Viertelfinale des DFB-Pokals mit Union Berlin zu tun.

Im ZDF werden in dieser Saison nur wenige Pokalspiele übertragen, bei Sky dagegen alle. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte am gesamten Turnier und zeigt daher auch das heutige Spektakel zwischen Frankfurt und Union Berlin.

Übertragen wird das Viertelfinalspiel auf den Sendern Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix. Um 17.45 Uhr meldet sich Kommentator Martin Groß, der Euch mit seiner Stimme auch bis zu einem potenziellen Elfmeterschießen begleitet.

Ebenso wie das ZDF bietet auch Sky die Option an, den Kampf um das Halbfinalticket im Livestream zu verfolgen. Allerdings mit einem wichtigen Unterschied: Zugriff auf den Livestream von Sky bekommt man nur, wenn man bezahlt. Entweder für ein SkyGo-Abonnement oder für WOW.

Bei OneFootball lässt sich das Spiel ebenfalls erwerben.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: DFB-Pokal Viertelfinale heute im Liveticker

Zu guter Letzt lässt sich Frankfurt gegen Union Berlin auch bei SPOX live mitverfolgen, da auf der Website die Partie ausführlich getickert wird.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: DFB-Pokal Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - Union Berlin

Eintracht Frankfurt - Union Berlin Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 4. April 2023

4. April 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sky, ZDF

Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de, OneFootball

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Das Viertelfinale im Überblick