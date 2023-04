DFB-Pokal 2022/23, Halbfinale: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream

Heute beginnt das Viertelfinale des DFB-Pokals los. Wir blicken für Euch nach vorne und liefern Euch bereits die wichtigsten Informationen zum Halbfinale.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals 2022/23 wird an zwei Tagen ausgespielt. Am Dienstag, 4. April, und am Mittwoch, 5. April, finden jeweils zwei Spiele statt - immer eines um 18n Uhr und eines um 20.45 Uhr.

Wie geht es im DFB-Pokal nach dem Viertelfinale eigentlich weiter? SPOX beantwortet in den folgenden Absatzätzen die wichtigsten Fragen.

DFB-Pokal 2022/23, Halbfinale: Datum, Termine, Auslosung

Am späten Abend des 5. April wissen wir, welche vier Mannschaften sich für das DFB-Pokal-Halbfinale qualifiziert haben. Aus diesen vier Teams werden dann die beiden Halbfinalpartien ausgelost - und zwar am Sonntag, den 9. April. Die Auslosung findet ab 19 Uhr in der ARD-Sportschau statt. Diese könnt Ihr live auf Das Erste im Free-TV sowie ebenfalls kostenlos in Livestreams in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.deverfolgen.

Weiter geht es im DFB-Pokal dann erst Anfang Mai. Am 2. Mai (Dienstag) und am 3. Mai (Mittwoch) findet jeweils ein Halbfinalspiel statt.

DFB-Pokal 2022/23, Halbfinale: Übertragung im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt beide Halbfinalspiele. Beide Spiele werden nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream gezeigt. Verfolgen könnt Ihr sie dort entweder via SkyGo (Bestandskunden) oder mit WOW. In beiden Fällen ist der Zugang kostenpflichtig.

Beide Halbfinalspiele werden außerdem auch live im Free-TV und kostenlosen Livestreams ausgestrahlt. Die Übertragungsrechte dafür liegen bei der ARD und dem ZDF. Welcher Sender wann welche Partie live zeigt, wird erst nach der Auslosung entschieden.

© getty Im Vorjahr gewann RB Leipzig den DFB-Pokal.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Die Begegnungen im Überblick