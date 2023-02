Die Viertelfinalpaarungen für den DFB-Pokal sind seit der Auslosung bekannt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele selbst, die noch in weiter Ferne liegen, live im Free-TV und im Livestream sehen könnt.

Acht Mannschaften sind noch im Rennen um den DFB-Pokal - sieben Bundesligisten und mit dem 1. FC Nürnberg auch ein Zweitligist. Die Viertelfinalpaarungen stehen ebenfalls bereits fest, die Auslosung am vergangenen Sonntag ergab folgende Spiele: Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, FC Bayern München vs. SC Freiburg, 1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart und RB Leipzig vs. Borussia Dortmund.

Mit Blick auf das Ergebnis der Auslosung dürfen gleich mehrere Spektakel auf Augenhöhe erwartet werden, denn: Die tabellarisch besten sechs Mannschaften der Bundesliga bilden drei Viertel der Viertelfinalteilnehmer. Gespielt wird am 4. und am 5. April - pro Spieltag finden je zwei Duelle statt, das frühe Spiel beginnt stets um 18 Uhr, das späte um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal, Übertragung Viertelfinale: So seht Ihr die Spiele live im Free-TV und Livestream

Wie in den Runden davor, werden auch im Viertelfinale gleich mehrere Optionen geboten, um die Spiele live zu verfolgen. Pay-TV, Free-TV, Livestream - alles wird abgedeckt.

DFB-Pokal, Übertragung Viertelfinale: So seht Ihr die Spiele live im Free-TV

Während bisher im Pokalverlauf pro Runde nur ein kleiner Teil im Free-TV zu sehen war, ändert sich dies mit der Runde der letzten Acht. Im Viertelfinale werden nämlich drei der vier Partien live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Los geht es mit dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin am 4. April, das im ZDF gezeigt wird.

Auch das zweite Spiel des Tages, FC Bayern vs. SC Freiburg, wird im frei empfangbaren Fernsehen angeboten. Dafür müsst Ihr jedoch zu einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender wechseln. Für dieses Spiel besitzt nämlich die ARD die Übertragungsrechte.

Am Tag darauf geht es wieder mit dem ZDF weiter. Dort wird die Partie zwischen dem Titelverteidiger RB Leipzig und Borussia Dortmund gezeigt.

DFB-Pokal, Übertragung Viertelfinale: So seht Ihr die Spiele live im Pay-TV

Allerdings ist die Free-TV-Variante nicht die einzige, die sich Euch bietet. Im Pay-TV bei Sky werden die Spiele ebenfalls übertragen, zusätzlich auch das Duell zwischen Nürnberg und Stuttgart, das sonst nirgendwo zu sehen ist. Bei Sky liegen die Übertragungsrechte an allen Pokalspielen in dieser Saison.

DFB-Pokal, Übertragung Viertelfinale: So seht Ihr die Spiele live im Livestream

ZDF, ARD und Sky liefern zu ihren Übertragungen im TV parallel dazu stets auch Livestreams, unterscheiden sich dabei jedoch in Sachen Zugang und Kosten. Für die Livestreams bei zdf.de und sportschau.de wird kein Abonnement, damit auch keine Zahlungen, benötigt.

Wer jedoch den Sky-Livestream nutzen möchte, hat zwei kostenpflichtige Optionen zur Verfügung: ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Darüber hinaus werden alle vier Begegnungen auch bei OneFootball ausgestrahlt - ebenfalls kostenpflichtig.

DFB-Pokal: Die Viertelfinalspiele im Überblick