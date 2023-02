DFB-Pokal im Free-TV? So seht Ihr die Begegnungen heute live im TV und Livestream

Heute finden die beiden letzten Achtelfinalspiele im DFB-Pokal statt. Wer diese live im TV und im Livestream übertragt, verraten wir Euch hier.

Mit einem Bundesligaduell und einem Zweitligaduell wird am heutigen Mittwoch, 8 Februar, das Achtelfinale des DFB-Pokals abgeschlossen. In der vergangenen Woche und gestern bereits sechs Viertelfinalisten ermittelt.

Heute empfängt um 18 Uhr der 1. FC Nürnberg im Max-Morlock-Stadion Fortuna Düsseldorf. Für jedes der beiden Teams wäre der Viertelfinaleinzug ein großer Erfolg.

Am Abend kommt es dann zum Ruhrgebiets-Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Der BVB geht als Favorit in das Spiel beim in Abstiegsnot steckenden VfL. Im Vonovia Ruhrstadion rollt der Ball ab 20.45 Uhr.

© getty Der FC Nürnberg misst sich im Achtelfinale des DFB-Pokals mit Fortuna Düsseldorf.

DFB-Pokal live im Free-TV? So seht Ihr die Begegnungen am Dienstag live im TV und Livestream

Bereits gestern kamen Fußballfans in den Genuss eines Livespiels im Free-TV, das ist auch heute der Fall. Das ZDF zeigt das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Kostenlos gibt es Bochum gegen den BVB auch in der ZDF-Mediathek als Livestream zu sehen.

Sky ist auch in dieser Saison der DFB-Pokal-Sender Nummer eins. Der Pay-TV-Sender überträgt heute jeweils auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix ab 17.45 Uhr bzw. 20.15 Uhr beide Spiele live im TV und im Livestream. Toni Tomic kommentiert Nürnberg vs. Düsseldorf, Kai Dittmann den Ruhrgebietskracher.

Via Sky Go können sich Sky-Kunden das Spiel im Livestream ansehen, alle anderen kostenpflichtig über die Streaming-Plattform WOW. Hier könnt Ihr Euch über WOW informieren.

Mit den kostenlosen Apps Sky Go und WOW ist auch der Empfang des Livestreams auf dem Handy, Tablet und Smart-TV möglich.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Begegnungen heute im Liveticker

SPOX bietet zu beiden Spielen einen ausführlichen Liveticker an - die perfekte Alternative für alle, die sich heute die Spiele nicht live im TV oder im Livestream ansehen können.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf.

Hier geht's zum Liveticker VfL Bochum - Borussia Dortmund.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Voraussichtliche Aufstellungen

DFB-Pokal, 1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler - Valentini, Flick, Nürnberger - Duman, Tempelmann - Shuranov, Duah

Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler - Valentini, Flick, Nürnberger - Duman, Tempelmann - Shuranov, Duah Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, de Wijs, Böckle - Sobottka, Ao Tanaka - Appelkamp - Klaus, Peterson - Kownacki

DFB-Pokal, VfL Bochum vs. Borussia Dortmund heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Bochum: Riemann - Osei-Tutu, Masovic, K. Schlotterbeck, Danilo Soares - Kunde, Losilla - Stöger - Holtmann, Antwi-Adjei - P. Hofmann

Riemann - Osei-Tutu, Masovic, K. Schlotterbeck, Danilo Soares - Kunde, Losilla - Stöger - Holtmann, Antwi-Adjei - P. Hofmann BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham, Reus, Bynoe-Gittens - Haller

DFB Pokal: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick