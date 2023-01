In den folgenden Tagen wird im DFB-Pokal das Achtelfinale ausgetragen. SPOX blickt schon mal in die Zukunft und liefert die Informationen zur Auslosung der darauffolgenden Runde, des Viertelfinals.

Erst vor wenigen Wochen sind die 18 Bundesligisten aus der langen Winterpause zurückgekehrt, am vergangenen Wochenende feierte auch die 2. Bundesliga ihr Comeback. Morgen wird mit dem DFB-Pokal ein weiterer Wettbewerb wieder fortgesetzt, die Achtelfinalrunde wird eröffnet. Insgesamt elf Erst- und fünf Zweitligisten sind noch im Rennen um ein Ticket für das Finale in Berlin. Rekordmeister FC Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund und der amtierende Pokalsieger RB Leipzig, die großen Favoriten also, sind alle noch mit dabei.

Die Achtelfinalspiele wurden auf vier Tage aufgeteilt. Am 31. Januar, 1. Februar, 2. Februar und am 8. Februar steigen jeweils zwei Partien. Der FC Bayern bekommt es am 1. Februar mit dem FSV Mainz 05 zu tun, RB Leipzig muss (ebenfalls am 1. Februar) gegen die TSG Hoffenheim ran, der BVB trifft am 8. Februar auf den VfL Bochum.

© getty Im DFB-Pokal wird das Viertelfinale ausgelost.

Obwohl das Achtelfinale noch nicht einmal begonnen hat, ist bereits bekannt, wann das Viertelfinale ausgelost wird. Diese Frage beantwortet Euch SPOX im folgenden Absatz.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Viertelfinale?

Die Auslosung findet, wie üblich, am ersten Wochenende nach Abschluss der vorigen Runde statt. Konkret: Die Viertelfinalpartien werden am Sonntag, den 12. Februar, per Ziehung in der Sportschau ausgelost, die um 19.15 Uhr startet und von Esther Sedlaczek moderiert wird.

Übertragen wird die Ziehung im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD, parallel dazu auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de

DFB-Pokal: Die Achtelfinalspiele im TV und Livestream

Was jedoch die bevorstehenden Achtelfinalspiele betrifft, gibt es mehrere Optionen, um sie live zu verfolgen. Einzig mit Sky ist man jedoch auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte an allen Spielen. Diese werden im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream, der via SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar ist, gezeigt.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Drei Duelle werden parallel dazu aber auch im Free-TV angeboten. Dabei handelt es sich um Mainz vs. FC Bayern und Frankfurt vs. Darmstadt, die in der ARD und bei sportschau.de gezeigt werden, sowie um Bochum vs. BVB, das im ZDF und bei zdf.de (kostenlos) zu sehen ist.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Begegnungen im Überblick