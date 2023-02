Der FC Bayern München wird im DFB-Pokal auswärts von Mainz 05 herausgefordert. Das Duell im Achtelfinale im Liveticker von SPOX.

Zum Achtelfinale im DFB-Pokal tritt der FC Bayern München auswärts gegen den 1. FSV Mainz 05 an. Wird der FCB seiner Favoritenrolle gerecht oder gibt es eine Überraschung? Hier gibt es die Partie im Liveticker.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Münchner stehen nach einem 5:0 bei Viktoria Köln und einem 5:2 beim FC Augsburg in der Runde der letzten 16, während die Mainzer zunächst Erzgebirge Aue (3:0) und folglich den VfB Lübeck (3:0) geschlagen haben.

Vor Beginn: Der FC Bayern München will nach dem bislang letzten Triumph im Jahr 2020 mal wieder Gewinner des DFB-Pokal werden. Auf dem Weg dorthin muss das Team von Julian Nagelsmann unter anderem den FSV Mainz 05 ausschalten. Der FCB gastiert zum Achtelfinale in der MEWA Arena, Anstoß ist dort am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Mainz 05 vs. FC Bayern München: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz: Dahmen - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - Widmer, Barreiro, Kohr, Caci - J.-S. Lee, Onisiwo - Ajorque

Dahmen - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - Widmer, Barreiro, Kohr, Caci - J.-S. Lee, Onisiwo - Ajorque Bayern: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Musiala - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

Mainz 05 vs. FC Bayern München: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Mainz 05 gegen Bayern München kann man sich einerseits live im frei empfangbaren Fernsehen anschauen. Das Öffentlich-Rechtliche ist hierbei die Anlaufstelle, genauer gesagt die ARD. Das Erste beginnt seine Übertragung, die sich auch im Livestream abrufen lässt, beginnt seine Übertragung um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff.

Abgesehen von der ARD gibt es mit Sky eine weitere Möglichkeit, beim Bayern-Spiel in Mainz live mit von der Partie zu sein, wenn man nicht gerade vor Ort ist. Der Bezahlsender hält die Rechte an der Ausstrahlung des kompletten DFB-Pokals, Mainz gegen Bayern inbegriffen. Gesendet wird dieses Spiel auf Sky Sport 1. Als Livestream-Möglichkeit stehen die Plattformen Sky GO und WOW parat.

