FC Bayern live im Free-TV? So seht Ihr die erste Runde im DFB-Pokal vs. Viktoria Köln live im TV und Livestream

Mit Verzögerung trägt der FC Bayern München sein Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde aus. Wie Ihr die Partie gegen Viktoria Köln heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Der FC Bayern ist nach Maß in die neue Saison gestartet. Nach vier Spielen, die die Mannschaft von Julian Nagelsmann allesamt klar für sich entscheiden konnte, ist von Kritik schon längst nichts mehr zu hören. Schließen wurden die anfänglichen Bedenken, das offensive Vakuum, das nach dem Weggang von Robert Lewandowski entstanden ist, nicht gefüllt werden könne, eindeutig widerlegt.

Ganz im Gegenteil: So scheint sich eine einmalige Chemie der restlichen Sturmabteilung gebildet zu haben. Die 15 Tore, die der Rekordmeister in den drei bisherigen Bundesligaspielen zu verzeichnen hat, gehen auf insgesamt neun verschiedene Spieler zurück. Eine Statistik, die in der vergangenen Spielzeit noch undenkbar gewesen wäre. Sky-Experte Lothar Matthäus formulierte es nach dem 5:3-Sieg im Supercup-Finale gegen Leipzig wie folgt: "Es entsteht fast der Eindruck, dass die Münchner ohne Lewandowski sogar noch besser sind (...) Tatsächlich ist mehr Spielfreude da."

Gegen den Drittligisten FC VIktoria Köln steht für den Rekordmeister nun das erste Pokalspiel der neuen Saison an. Ein Wettbewerb, in dem es Wiedergutmachung zu leisten gibt. Schließlich musste sich der FCB in der vergangenen Saison auf blamable Art und Weise mit 5:0 bei Borussia Mönchengladbach geschlagen geben. Die Endstation war damit bereits in der zweiten Runde erreicht.

Netzreaktionen zur CL-Auslosung: "Gott hat uns verlassen" © getty 1/13 Am Donnerstagabend wurde die Gruppenphase der anstehenden Champions-League-Saison ausgelost. Resultat: Es gibt ein Wiedersehen zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern - und zwischen Erling Haaland und dem BVB. So reagierte das Netz. © Twitter 2/13 Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München © Twitter 3/13 © Twitter 4/13 © Twitter 5/13 Dieser spanische Barca-Fan fasste die Auslosung wie folgt zusammen: "Gott hat uns verlassen" © Twitter 6/13 © Twitter 7/13 Günter Klein (Münchner Merkur) © Twitter 8/13 © Twitter 9/13 © Twitter 10/13 © Twitter 11/13 © Twitter 12/13 Paul Grotenburg (Sport Bild) © Twitter 13/13

FC Bayern live im Free-TV? So seht Ihr die erste Runde im DFB-Pokal vs. Viktoria Köln live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Viktoria Köln könnt Ihr auf zweierlei Art und Weise live verfolgen: So werden sowohl das Pay-TV-Unternehmen Sky als auch der öffentlich-rechtliche Sender ARD eine Übertragung zur Verfügung stellen. Alle weiteren Informationen findet Ihr im folgenden.

FC Bayern: So seht Ihr die erste Runde im DFB-Pokal vs. Viktoria Köln live im Free-TV

Um das Match live im linearen Fernsehen zu sehen, müsst Ihr lediglich Das Erste aufrufen. Ab 20.15 Uhr beginnt auf dem Kanal die Vorberichterstattung. Gut eine halbe Stunde später folgt der Anpfiff.

Kunden von Sky Q können sich die Partie alternativ auf dem Kanal Sky Sport UHD anschauen. Auch hier wird die Ausstrahlung um 20.15 Uhr ihren Anfang nehmen. Als Kommentator wird Wolff Fuss im Einsatz sein. Alle Infos zu den Sky Q-Angeboten findet Ihr hier.

FC Bayern: So seht Ihr die erste Runde im DFB-Pokal vs. Viktoria Köln im kostenlosen Livestream

Wie auch im geradlinigen TV stellt die ARD auch im Livestream eine komplett kostenfreie Übertragung zur Verfügung. Zu finden ist diese in der hauseigenen Mediathek des Kanals. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Auch für diesen Übertragungsweg bietet Sky eine ganz eigene Lösung an. Mittels des Livesport-Abonnements auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) bekommt Ihr Zugriff auf alle DFB-Pokalspiele in dieser Saison. Darüber hinaus sehen Kundinnen und Kunden damit alle Partien der Premier League, der 2. Bundesliga, alle Samstagsspiele der ersten Bundesliga sowie alle Sessions der laufenden Formel 1-Saison. Alle Infos zu den Konditionen gibt's über den folgenden Link.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

FC Bayern live im Free-TV? So seht Ihr die erste Runde im DFB-Pokal vs. Viktoria Köln live im TV und Livestream - Liveticker bei SPOX

Wenn Euch keine dieser Optionen zusagt, haben wir noch eine weitere Alternative in petto: Die Rede ist von unserem hauseigenen Liveticker. Hier liefern wir Euch alles Wichtige vom Spielgeschehen in Köln im Minutentakt. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Viktoria Köln vs. FC Bayern

FC Bayern live im Free-TV? So seht Ihr die erste Runde im DFB-Pokal vs. Viktoria Köln live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, L. Dietz, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer, Risse, Lankford, Handle - R. Meißner

Voll - Koronkiewicz, L. Dietz, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer, Risse, Lankford, Handle - R. Meißner FC Bayern: Neuer - Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer, T. Müller, Musiala - Coman, Mané

FC Bayern live im Free-TV? So seht Ihr die erste Runde im DFB-Pokal vs. Viktoria Köln live im TV und Livestream - Alle Infos zur Partie auf einen Blick

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 1. Runde

1. Runde Datum: 31. August

31. August Anpfiff: 20.46 Uhr

20.46 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

FC Bayern live im Free-TV? So seht Ihr die erste Runde im DFB-Pokal vs. Viktoria Köln live im TV und Livestream - Die letzten Pokalsieger