Bremer SV vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 muss in der ersten Runde des DFB-Pokal nach Bremen. Doch nicht zum SV Werder sondern zum Regionalligisten Bremer SV. Wie Ihr diese Pokalpartie heute live im TV, Livestream und Liveticker schauen könnt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.

Schalke 04 ist nach einem Jahr in der 2. Bundesliga direkt wieder als Meister aufgestiegen. Im vergangenen Jahr war im DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde Schluss. Dort gab es gegen Drittligist 1860 München eine 0:1-Niederlage.

Dieses Jahr möchte Schalke weiter im Pokal kommen. Als Bundesligarückkehrer soll im ersten Pflichtspiel der Saison ein Sieg gegen den Bremer SV gelingen. Dieser konnte im vergangenen Jahr ebenfalls einen Aufstieg verbuchen. Für die Bremer ging es in die Regionalliga Nord.

Stolpern die Knappen erneut oder kommen sie in diesem Jahr eine Runde weiter? Das Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals findet am heutigen Sonntag, den 31. Juli statt, Anstoß ist um 13.00 Uhr. Gespielt wird im Marschweg-Stadion in Oldenburg.

Bremer SV vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Wer keine Karten für das Spiel bekommt, wendet sich, wie bereits in der vergangenen Saison, an den Pay-TV Sender Sky. Dort findet Ihr das Spiel live und in voller Länge.

Das Spiel wird es nicht im Free-TV geben. Um sich dieses Duell also anzuschauen, benötigt man ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die komplette Pokal-Saison mit all ihren Spielen live.

Zu sehen bekommt Ihr das Spiel zwischen dem Bremer SV und Schalke 04 heute auf Sky Sport 3 HD. Kommentator der Partie ist Hansi Küpper. Übertragungsstart ist um 12.30 Uhr.

Zeitgleich bietet Euch der Sender auf Sky Sport 1 HD die Option eine kleine Konferenz der beiden Sonntagsvormittagsspiele zu schauen. Die andere Partie wird zwischen BSV SW Rehden und dem SV Sandhausen ausgetragen.

Alternativ könnt Ihr das TV-Programm von Sky auch im Livestream verfolgen. Wer das tun will, greift auf Sky Go oder WOW (ehemals Sky Ticket) zurück. Beides sind Livestream-Plattformen von Sky.

Bremer SV vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abonnement? Kein Problem! Hier auf SPOX findet ihr einen Liveticker über die komplette Spielzeit. Damit verpasst Ihr keine wichtige Szene im Spiel.

Bremer SV vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Bremer SV - Schalke 04

Bremer SV - Schalke 04 Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: 1

1 Datum: 31. Juli 2022

31. Juli 2022 Anstoß: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Marschweg-Stadion, Oldenburg

Marschweg-Stadion, Oldenburg TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

Bremer SV vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bremer SV: Seemann - Sauermilch, Burke, Kmiec - Muszong, Kaiser, Kasper - Warm, Kunkel - Hamid - Diop

Seemann - Sauermilch, Burke, Kmiec - Muszong, Kaiser, Kasper - Warm, Kunkel - Hamid - Diop Schalke 04: Schwolow - Brunner, M. Kaminski, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar, T. Mohr - Terodde, Polter

