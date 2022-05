Am Samstagabend steht das DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig an. Beide Mannschaften sind gut in Form und man kann sich auf ein tolles Spiel einstellen. SPOX zeigt Euch, wer das Finale live im TV und Livestream überträgt.

Am Samstagabend ist es endlich soweit. Das DFB-Pokal-Finale in Berlin steht an. Der SC Freiburg spielt gegen RB Leipzig. Beide konnten sich bisher im Pokal gegen jeden Gegner durchsetzen, doch wer gewinnt am Ende das Finale?

Der SC Freiburg hat eine herausragende Saison gespielt. Im April sicherte man sich mit einem 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV den Einzug ins DFB-Pokal-Finale. Es ist der erste Finaleinzug im Wettbewerb der Vereinsgeschichte des SC Freiburgs. In der Bundesliga war man zudem lange Zeit an den Champions League-Plätzen dran. Am Ende reichte es zwar nur zu Platz 6, dennoch ist der Einzug in die Europa League ein großer Erfolg für den Verein. Nun soll die Krönung folgen und der Pokal erstmals nach Freiburg gehen.

Auch RB Leipzig hat den ersten Pokalsieg in der jungen Vereinshistorie im Blick. Es ist bereits das dritte Finale der Leipziger. Im Jahr 2019 verlor man allerdings gegen den FC Bayern München und im vergangenen Jahr gab es eine Niederlage gegen Borussia Dortmund. Nun soll es im dritten Anlauf mit dem ersten Titelgewinn klappen. Es wäre eine Genugtuung für RB Leipzig nach dem bitteren Ausscheiden aus der Europa League nach einer 1:3-Niederlage gegen die Glasgow Rangers. Schafft es die Leipziger Mannschaft den ersten großen Titel des Vereins einzufahren?

DFB-Pokal: Die Halbfinals im Rückblick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Hamburger SV SC Freiburg 1:3 RB Leipzig Union Berlin 2:1

© getty Freiburgs Kapitän Christian Günter und Leipzigs Kapitän Peter Gulacsi begutachten in Berlin den DFB-Pokal. Für Beide wäre es der erste DFB-Pokal.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig ist auf mehreren Wegen im TV und Livestream verfügbar. Dabei gibt es auch eine Variante im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV

Im TV könnt Ihr das Spiel im Pay-TV sowie im Free-TV verfolgen. Sky hat bereits den kompletten DFB-Pokal ausgestrahlt und auch das Finale ist bei dem Sender zu finden. Auf Sky Sport 1 beginnt die Übertragung bereits ab 19 Uhr. Das Sport-Paket des Pay-TV-Senders gibt es aktuell zum Preis von monatlich 17,25 Euro im Jahresabonnement. Im Rahmen einer Aktion bekommt Ihr vom Sender das Sky-Entertainment-Paket noch mit dazu.

Im Free-TV zeigt Das Erste das DFB-Pokalfinale. Auch hier beginnt die Übertragung aus dem Berliner Olympiastadion um 19 Uhr mit Modertorin Jessy Wellmer.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig im Livestream

Ihr wollt das Spiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig doch lieber im Livestream sehen? Dann gibt es auch hier mehrere Optionen für Euch.

Sky bietet auch für das Finale den Livestream des Spiels an. Für Abonnenten bietet sich wie immer die Option an, SkyGo zu nutzen. Alternativ bietet der Pay-TV-Sender auch das Sky Ticket an. Mit dem Erwerb des Supersport Tickets könnt Ihr ebenfalls das komplette Spiel live anschauen. Ihr habt natürlich auch Zugriff auf das komplette Sportangebot von Sky. Das umfasst unter anderem die Premier League, die Handball Bundesliga, die NHL und die komplette Formel 1 Saison. Für 19,99 Euro im Monat im Jahresabo bekommt man aktuell das Sky Ticket. Bei der monatlichen Variante wird es teurer. Hierfür sind 29,99 Euro auf den Tisch zu legen.

Ihr könnt natürlich auch auf den kostenfreien Livestream der ARD zurückgreifen. Dort ist es ebenfalls möglich das komplette DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig live zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Freiburg - RB Leipzig

SC Freiburg - RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal, Finale

DFB-Pokal, Finale Datum: 21. Mai 2022

21. Mai 2022 Anstoß: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin (Deutschland)

Olympiastadion, Berlin (Deutschland) TV: Das Erste, Sky

Livestream: Das Erste, SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und Livestream? - Das Spiel im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten Jahre