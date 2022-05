Am heutigen Abend steigt das DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Doch wer zeigt die Partie heute im Free-TV? Wir liefern Euch alle Informationen zu der Übertragung des DFB-Pokal-Finales im TV und Livestream.

Der SC Freiburg und RB Leipzig duellieren sich heute Abend im Finale des DFB-Pokals. Für beide Teams wäre der Gewinn des DFB-Pokals der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Welches Team wird heute am Ende die Trophäe in die Höhe stemmen können?

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream sehen - Datum, Termin, Infos

Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig wird am heutigen Samstag, den 21. Mai, um 20.00 Uhr angepfiffen. Wie üblich wird das Finale des DFB-Pokals im Olympiastadion in Berlin ausgetragen.

Vor dem Duell im DFB-Pokals-Finale gab es zwischen den Teams neben dem Platz schon einige Unstimmigkeiten: Der SC Freiburg lehnte die Nutzung des eigenen Logos für einen gemeinsamen Fanschal ab - der Geschäftsführer von RB Leipzig Oliver Mintzlaff warf den Freiburgen daraufhin mangelnden Respekt vor. Für Zündstoff ist vor dem Duell also schon gesorgt.

In der Liga waren die Duelle in der vergangenen Saison jedoch weniger spektakulär. Zweimal trennten sich der SC Freiburg und RB Leipzig mit einem 1:1-Unentschieden. Das Duell der beiden Teams ist dennoch ein absolutes Topspiel. In der Bundesliga kämpfen die beiden Kontrahenten bis zuletzt um die Champions League-Plätze, mit dem besseren Ende für RB Leipzig. Kann sich das Team von Christian Streich dafür heute revanchieren und zum ersten Mal in der Vereinshistorie den DFB-Pokal gewinnen?

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream sehen - Die Infos im Überblick

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream sehen

Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig läuft am heutigen Abend im Free-TV! Die ARD hat sich die Rechte für das Finale des Wettbewerbs in dieser Saison gesichert. Sky zeigt das Duell zudem am heutigen Abend live und in voller Länge im Pay-TV.

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream sehen - Die Übertragung im TV

Im Ersten seht Ihr das Duell zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig am heutigen Abend ab 19.00 Uhr live und in voller Länge im Free-TV. Für die ARD kommentiert das Spiel Gerd Gottlob. Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger sind für den öffentlich-rechtlichen Sender als Moderatorin und Experte im Einsatz.

Sky beginnt seine Übertragung der Vorberichte heute ebenfalls um 19.00 Uhr. Die Partie seht Ihr auf dem Pay-TV-Sender auf Sky Sport 1 live und vollumfänglich. Der Anstoß des DFB-Pokal-Finales erfolgt um 20.00 Uhr.

© getty Nico Schlotterbeck wechselt im Sommer zum BVB. Kann er heute mit dem SC Freiburg den DFB-Pokal gewinnen?

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream sehen - Die Übertragung im Livestream

Die ARD bietet Euch als öffentlich-rechtlicher Sender ebenfalls die Option, das Finale des DFB-Pokals live und vollumfänglich im Livestream zu sehen. Diesen findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Als Sky-Kunden könnt Ihr alternativ das Duell zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig heute Abend mit dem Sky Ticket oder der Sky Go-App im kostenpflichtigen Livestream erleben.

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream sehen - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler

Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Forsberg, Nkunku - Silva

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr SC Freiburg vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream sehen - Die Partie im Liveticker

Ihr könnt das DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig heute nicht live im TV und Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch das Duell nämlich im Liveticker, sodass Ihr nichts von der Action auf dem Feld verpasst. Hier geht es Liveticker von SPOX.

