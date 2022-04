Union Berlin möchte ins DFB-Pokalfinale in der eigenen Stadt. Heute müssen sie aber zuerst gegen RB Leipzig im Halbfinale des Pokals spielen. Wir sagen euch wer was, wann und wo überträgt im TV und Livestream.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Heute Abend spielt RB Leipzig gegen Union Berlin. In der Bundesliga gab es am 14. Spieltag einen 2:1-Sieg der Berliner. Das war bisher das einzige Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison. Nun geht es um den Einzug ins DFB-Pokalfinale am 21. Mai.

Man kann sich auf ein hochklassiges Spiel einstellen. Beide Teams kämpfen diese Saison um das internationale Geschäft. RB Leipzig hat nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Saison zu alter Stärke gefunden und möchte nun nach dem verlorenen Pokalfinalspielen gegen Borussia Dortmund und Bayern München endlich den Pokal holen. Union kann ausgerechnet im Stadion des Stadtkonkurrenten den Titel holen.

DFB-Pokal: Das Halbfinale im Überblick

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Dienstag, 19. April 20.45 Uhr Hamburger SV SC Freiburg Mittwoch, 20. April 20.45 Uhr RB Leipzig Union Berlin

© getty Andreas Vogelsammer trifft zum entscheidenden 2:1-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Als Sky-Kunden gibt es für Euch gleich zwei Möglichkeiten, die heutige Partie zwischen RB Leipzig und Union Berlin im Livestream zu verfolgen. Zum einen geht das über die Sky Go-App, mit der Ihr als Sky-Kunden Euer gesamtes Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Alternativ dazu könnt Ihr auch ein Sky Ticket zum Preis von 29,99€ pro Monat oder 19,99€ pro Monat im Jahresabo buchen. Enthalten sind hier alle Sky zur Verfügung stehenden Inhalte - von den Samstagsspielen der Bundesliga über alle Partien der Premier League bis hin zu jeglichen Sessions der laufenden Formel 1-Saison.

Die Übertragung auf Sky Sport 1 (HD) beginnt ab 20.15 Uhr. Kommentator der Partie ist Wolff Fuss.

Wer kein Sky-Abo hat, kann das Halbfinale des DFB-Pokals auch im Free-TV schauen. Das Erste überträgt ebenfalls das Match zwischen Leipzig und Union. Die Übertragung beginnt ebenfalls um 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Wettbewerb: DFB-Pokal

Runde: Halbfinale

Halbfinale Datum: 20. April 2022

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) Übertragung: Sky, Das Erste

DFB-Pokal, Übertragung: Halbfinale heute live im Liveticker

Ihr habt keine Zeit das Spiel live im TV zu verfolgen? Dann schaut gerne im Liveticker von SPOX vorbei. Dort könnt Ihr auch das DFB-Pokal Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig - Union Berlin

RB Leipzig vs. Union Berlin: DFB-Pokal Halbfinale - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Silva

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Silva Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Becker

