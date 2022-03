Im Auftaktspiel des DFB-Pokal-Viertelfinals empfängt Union Berlin heute das Team vom FC St. Pauli. Hier könnt Ihr das gesamte Match im Liveticker verfolgen.

Tore / Aufstellung Union Berlin Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi Aufstellung FC St. Pauli Smarsch - Zander, Beifus, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh- Burgstaller, Dittgen Gelbe Karten /

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Union Berlin vs. St. Pauli: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams wiesen in den letzten Wochen schwankende Leistungen auf. Am vergangenen Wochenende fuhren allerdings sowohl die Unioner (3:1 vs. Mainz) als auch St. Pauli (3:1 vs. Ingolstadt) Siege ein.

Vor Beginn: Planmäßig soll der Anstoß heute um 20.45 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin stattfinden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. FC St. Pauli.

Union Berlin vs. St. Pauli: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi

Union Berlin vs. St. Pauli: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Eine kostenlose Möglichkeit das Spiel live zu schauen, bietet der öffentlich-rechtliche Sender ARD. Dies gilt sowohl für das lineare Fernsehen als auch den Livestream über die ARD-Mediathek.

Alternativ dazu, könnt Ihr die Begegnung auch bei Sky verfolgen. Im Fernsehen ist das mit einem Sportpaket und dem Sky Q-Receiver möglich (beides zusammen ab 20€ mtl.) und im Livestream mittels der Plattform Sky Ticket (ab 24,99€ mtl.).

