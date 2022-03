SPOX-Voting: Wer gewinnt den DFB-Pokal?

Noch vier Mannschaften können vom großen Coup träumen. Die Halbfinalisten im DFB-Pokal stehen fest. SPOX will von Euch wissen, welcher Verein am Ende den Titel holt.

Während sich RB Leipzig deutlich mit 4:0 gegen Hannover durchsetzte, zogen Union Berlin (2:1 gegen St. Pauli) und der SC Freiburg (2:1 gegen den VfL Bochum) jeweils nach Verlängerung in die Runde der letzten Vier ein. Der Hamburger SV gewann noch knapper. Erst im Elfmeterschießen wurde der Sieger zwischen dem HSV und dem Karlsruher SC ermittelt (3:2).

Die letzten Paarungen vor dem großen Finale im Berliner Olympiastadion werden am 6. März ausgelost. Schon jetzt ist klar, dass der Pott eine Heimat findet, in der er noch nie oder nur selten war. Lediglich der HSV konnte von den verbliebenen vier Teams den Pokal jemals gewinnen. RB Leipzig stand in den vergangenen drei Jahren immerhin zweimal im Finale.

Die Chancen auf den Pokalsieg sind in diesem Jahr aber größer denn je. Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger Borussia Dortmund sind schließlich schon längst aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Mit Bayer Leverkusen ist außerdem der Tabellendritte der laufenden Bundesliga-Saison nicht mehr vertreten.

