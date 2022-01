Das zweite Abendspiel des ersten Spieltages DFB-Pokal Achtelfinales wird zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FSV Mainz 05 ausgetragen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Gerade einmal drei Tage ist es her, da trafen die beiden Mannschaften in der Bundesliga aufeinander. Ein zähes Spiel, mit allein sieben gelben Karten in der zweiten Hälfte, fand seine Entscheidung durch den Mainzer Rückkehrer St. Juste in der 48. Spielminute. Dabei hatten die Bochumer bereits im ersten Durchgang die Chance, in Führung zu gehen: Nach Foul im Sechzehner an Polter herrscht Uneinigkeit darüber, wer den Strafstoß schießen soll. Letztendlich schnappt sich der Gefoulte selbst den Ball und verschießt.

Doch nicht nur in der Liga besitzen beide Teams eine gemeinsame Vergangenheit, auch der Wettbewerb DFB-Pokal birgt so seine Geschichte: Erst in der vergangenen Saison, damals in der zweiten Runde, kämpften Mainz und Bochum ums Weiterkommen. In diesem Fall hatten die damaligen Zweitligisten aus dem Ruhrpott die Nase vorn: 3:0 besiegte das Team von Thomas Reis die Gastgeber aus Rheinland-Pfalz nach Elfmeterschießen.

VfL Bochum vs. Mainz 05, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Datum, Ort, Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal 2021/22

DFB-Pokal 2021/22 Spieltag: 3. Runde (Achtelfinale)

3. Runde (Achtelfinale) Datum: Dienstag, 18. Januar 2022

Dienstag, 18. Januar 2022 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Vonovia Ruhrstadion in Bochum

VfL Bochum vs. Mainz 05, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Wer sich das Rematch zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FSV Mainz 05 im TV und Livestream anschauen möchte, der hat die Möglichkeit dazu beim Pay-TV-Sender Sky. SPOX erklärt Euch, welches Abo Ihr benötigt, um das Spiel schauen zu können und wo die Übertragung stattfindet.

© imago images Erst am vergangenen Samstag trafen Mainz und Bochum in der Liga aufeinander. Rückkehrer Jeremiah St. Juste (Mitte) entschied die Partie durch seinen Treffer zum 1:0.

VfL Bochum vs. Mainz 05, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV

Wer sich die Partie der beiden Erstligisten als Einzelspiel zu Gemüte führen möchte, der kann auf einem beiden Kanäle Sky Sport 3 oder Sky Sport 5 einschalten. Die Konferenz, zusammen mit der Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und dem BVB, läuft auf Sky Sport 1. Der Übertragungsbeginn wird um 20.35 Uhr vonstatten gehen.

Voraussetzung dafür, auf die verschiedenen Sender zugreifen zu können ist ein entsprechendes Abonnement. Die preisgünstigste Variante ist das sogenannte Sport-Paket: 20€ berechnet Euch das Unternehmen dafür pro Monat im Jahrestarif. Neben allen Spielen des DFB-Pokals, seht Ihr damit außerdem die Premier League sowie 2. Bundesliga. Alle weiteren Informationen und einen Überblick über die verschiedenen Abomodelle findet Ihr hier.

VfL Bochum vs. Mainz 05, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute im Livestream

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen stellt Sky auch zwei Optionen zur Verfügung, Eure liebsten Sportinhalte im Livestream via Internet zu verfolgen.

Die erste Option knüpft sich direkt an das oben beschriebene Sport-Paket an. Denn mit Abschluss einer solchen Mitgliedschaft bekommt Ihr nicht nur einen Sky Q-Receiver zur Verfügung gestellt, sondern auch die Berechtigung alle erworbenen Inhalte über die App Sky Go live und On-Demand zu verfolgen. Die Funktion ist bereits im Preis enthalten.

Die zweite Option nennt sich Sky Ticket. Das Streamingportal ist eine Alternative für all diejenigen, die auf den Receiver und allgemein die Ausstrahlung im linearen Fernsehen verzichten können. Ab einem Preis von 24,99€ pro Monat könnt Ihr über die Anwendungen für Handy, Tablet, PC und Fernseher alle verfügbaren Sportinhalte sehen. Dazu gehören unter anderem auch alle Samstagsmatches der Bundesliga.

Wer sich nicht direkt vertraglich binden möchte, kann auch auf das erst kürzlich ins Leben gerufene Angebot der Sportseite OneFootball zurückgreifen. Dank einer Kooperation mit Sky können hier alle Spiele des DFB-Pokals einzeln erworben werden. Der Kostenpunkt für eine solche Partie liegt bei 3,99€. Mehr Infos findet Ihr hier.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

VfL Bochum vs. Mainz 05, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Chance, das Spiel heute live im TV oder Livestream zu sehen? Dann wäre vielleicht der SPOX-Liveticker etwas für Euch. Mit minütlichen Updates halten wir Euch stets auf dem Laufenden, sodass Ihr garantiert nichts verpasst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie VfL Bochum vs. Mainz 05

VfL Bochum vs. Mainz 05, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Bockhorn, Holtmann - Locadia

Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Bockhorn, Holtmann - Locadia 1. FSV Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - Widmer, Stach, Aaron - Barreiro, J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo

VfL Bochum vs. Mainz 05, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des dritten Runde