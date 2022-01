Der DFB-Pokal ist zurück! Insgesamt acht Partien erwarten uns heute und morgen in Deutschlands größtem Do-or-Die-Wettbewerb. Da man bei so vielen Spielen leicht mal den Überblick verlieren kann, liefert Euch SPOX jetzt alle Antworten rund um die Übertragung aller Achtelfinalmatches.

Zehn Teams aus der Bundesliga, fünf aus der Zweiten und eines aus der Dritten - so sieht die dritte Runde des diesjährigen DFB-Pokals aus. Mit dem Spitzenspiel aus Liga eins und zwei, St. Pauli gegen Dortmund, dem Ostduell Leipzig gegen Rostock sowie dem Berliner Stadtderby sind auch wieder einige hochinteressante Partien angesetzt.

Nicht Teil des Achtelfinales wird der FC Bayern sein. Der Pokal-Rekordmeister aus München musste sich am vergangenen Spieltag Ende Oktober mit 0:5 gegen die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach geschlagen geben.

DFB-Pokal: Achtelfinale heute live im Free-TV: So seht geht's

Datum Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Dienstag, 18.01. 18.30 Uhr 1. FC Köln Hamburger SV 18.30 Uhr TSV 1860 München Karlsruher SC 20.45 Uhr St. Pauli Borussia Dortmund 20.45 Uhr VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 Mittwoch, 19.01. 18.30 Uhr Hannover 96 Borussia M'Gladbach 18.30 Uhr RB Leipzig Hansa Rostock 20.45 Uhr TSG Hoffenheim SC Freiburg 20.45 Uhr Hertha BSC Berlin Union Berlin

DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Achtelfinal-Spiele live im TV und Livestream

Viele Spiele bedeuten auch diesmal wieder viele Anbieter. Während der Pay-TV-Sender Sky alle Partien im Repertoire hat, sind einige Einzelspiele auch im Free-TV und kostenlosen Livestream verfügbar. SPOX klärt auf.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Achtelfinal-Spiele live im TV

Wer sich alle Partien zu Gemüte führen will, bei dem führt kein Weg am Unternehmen Sky vorbei. Alle acht Spiele, darunter ein paar wenige sogar exklusiv, werden vom Bezahlsender ausgestrahlt.

Um auf die verschiedenen Sender zugreifen zu können, benötigt Ihr in jedem Fall eines der sogenannten Sport-Pakete. Das günstigste Modell könnt Ihr für einen Preis von 20€ pro Monat im Jahrestarif erwerben. Neben allen Matches des DFB-Pokals bietet Sky zudem die Spiele der Premier League, 2. Bundesliga sowie die Samstagsbegegnungen der Bundesliga. Einen Überblick über die verschiedenen Angebote bekommt Ihr hier.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Achtelfinal-Spiele heute im Livestream

Wer keinen eigenen Fernseher besitzt oder sich auch einfach nicht über ein ganzes Jahres vertraglich binden will, den könnten die folgenden Offerten ansprechen. Insgesamt drei Varianten bietet Sky Kunden an, die die Spiele lieber im Livestream sehen wollen.

Die erste Option knüpft sich direkt an die oben angesprochenen Sport-Pakete an. Wer nämlich ein solches bucht, erwirbt gleichzeitig das Recht, die App Sky Go zu nutzen. Alle Inhalte, die Euer Paket enthält, sind dort auch live und On-Demand verfügbar.

Die zweite Option nennt sich Sky Ticket. Diese eignet sich besonders für all diejenigen, die auf eine Übertragung im linearen Fernsehen verzichten können und/oder kein Jahresabo abschließen wollen. Für 29,99€ habt Ihr hier nämlich die Möglichkeit alle verfügbaren Sportinhalte über die Apps für Handy, Tablet, PC und Smart-TV zu verfolgen. Und das Beste: Es ist monatlich kündbar.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Die dritte Variante ist für alle geeignet, die sich wohl nur ein einzelnes Spiel anschauen möchten und keinen Vertrag eingehen wollen. Dank einer Kooperation mit Sky bietet die Seite OneFootball alle Spiele separat an. Der Kostenpunkt liegt in dem Fall bei 3,99€ pro Partie. Mehr Infos gibt's hier.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Achtelfinal-Spiele live im TV und Livestream - Die Übersicht

Wie bereits erwähnt, sind einige Spiele neben der Sky-Übertragung auch im Free-TV und kostenlosen Livestream verfügbar. Zu den Anbietern zählen die ARD sowie Sportsender Sport1. In der folgenden Übersicht findet Ihr alle Übertragungsoptionen.

Alle, in den Spalten der Anbieter genannten Zeiten beziehen sich auf den Übertragungsstart der jeweiligen Vorberichterstattung. Die Ausstrahlungen der ARD sind sowohl im TV als auch in der hauseigenen Mediathek live verfügbar. Gleiches gilt für Sport1 und deren Website.