Aktuell finden im DFB-Pokal die Achtelfinalspiele des Wettbewerbs statt. Somit ist es nicht mit lange hin bis zu der Runde der letzten Acht. Alle Informationen zum Viertelfinale des DFB-Pokals und der Übertragung der Spiele im TV und Livestream, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Die aktuelle Runde des DFB-Pokals neigt sich dem Ende entgegen. Am heutigen Mittwoch werden die letzten vier Partien des Achtelfinales ausgespielt. Das Viertelfinale des Wettbewerbs steht also schon vor der Tür. Wir liefern Euch einen Ausblick auf die nächste Pokalrunde.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream

Die Viertelfinalspiele des DFB-Pokals werden am 01. und 02. März ausgetragen werden. Jeweils zwei Spiele werden am Dienstag, den 01. März, und am Mittwoch, den 02. März, stattfinden. Duellieren werden sich dabei die acht Teams, die sich in der aktuellen Pokalrunde für das Viertelfinale qualifizieren können. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kann es jedoch zu Verschiebungen der Spiele kommen. Aktuell ist das Viertelfinale aber auf den 01. und 02. März terminiert.

Die letzten beiden Spiele des Achtelfinales bestreiten am heutigen Abend Hertha BSC und Union Berlin, sowie die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg. Nach diesem Partien werden die Mannschaften feststehen, die sich in gut sechs Wochen im März im Viertelfinale gegenüberstehen werden.

Die Auslosung der Viertelfinalspiele findet am Sonntag, den 30. Januar, statt. Um 19.15 Uhr geht die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum im Rahmen der Sportschau-Sendung los.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV und Livestream

Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals gesichert. Dazu gehören auch die Viertelfinalspiele des Wettbewerbs. Sky bietet zudem zwei Möglichkeiten die Spiele im Livestream zu verfolgen. Das geht zum einen über die Sky Go-App, die es Euch ermöglicht Euer gesamtes Sky-Programm bequem auf Eurem Smartphone oder Tablet zu streamen. Die andere Alternative bietet das Sky Ticket, welches Ihr bei dem Privatsender buchen könnt und welches es Euch ebenfalls erlaubt, die Spiele live und vollumfänglich zu sehen.

© getty Im letzten Jahr gewann RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. Erst im Finale musste sich RB dann dem BVB geschlagen geben.

Die ARD besitzt die Übertragungsrechte ausgewählter DFB-Pokalspiele. Jeweils eine Partie könnt Ihr im Ersten am Dienstag und Mittwoch live im Free-TV sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen Livestream seines gesamten Programms an. Diesen seht Ihr in der ARD-Mediathek. Auf der Sportschau-Website seht Ihr ebenfalls die Spiele live und in voller Länge.

Die letzte Alternative die Viertelfinalspiele des DFB-Pokals im Livestream zu sehen, bietet OneFootball. Dort könnt Ihr die Übertragung der Spiele als Einzelstream erwerben, ohne ein Abo anschließen zu müssen. Bei OneFootball seht Ihr die Übertragung von Sky.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream - Die Spiele im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr sämtliche Spiele auch im Liveticker verfolgen. Mit den Livetickern von SPOX verpasst Ihr nichts von den Viertelfinalspielen. Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht von SPOX.

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten zehn Jahre