Heute und morgen findet die 2. Runde des DFB-Pokals statt. Welche Teams schaffen es ins Achtelfinale? Alle Informationen zum Achtelfinale, das Datum, die Termine, die Ansetzungen, sowie die Übertragung im TV und Livestream liefern wir Euch in diesem Artikel.

32 Teams messen sich heute und morgen in der 2. Runde des DFB-Pokals. Aber nur 16 Mannschaften werden ins Achtelfinale des Wettbewerbs einziehen. Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird am 18. und 19. Januar nächsten Jahres ausgetragen.

Ein großer Name des deutschen Fußballs muss jedoch schon in dieser Runde verabschiedet werden. Denn mit der Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München treffen sich schon früh im Wettbewerb zwei Topvereine der Bundesliga.

Den FC Bayern plagen aktuell Corona-Sorgen, die sich aber noch nicht auf die sportliche Leistung der Mannschaft ausgewirkt haben. Borussia Mönchengladbach hingegen ist mit Neu-Trainer Adi Hütter noch nicht sonderlich gut in Fahrt gekommen. Wer von den beiden Teams wird die nächste Runde erreichen?

Dem Titelverteidiger Borussia Dortmund ist so ein Hammerlos in dieser Pokalrunde erspart geblieben. Der BVB muss gegen den Zweitligisten aus Ingolstadt an.

DFB-Pokal Achtelfinale: Datum, Termine, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Das Achtelfinale des DFB-Pokals ist schon für den Januar des nächsten Jahres terminiert. Gespielt werden soll die nächste Pokalrunde am 18. und 19. Januar 2022. Der Pay-TV-Sender Sky hält dabei die kompletten Rechte für die Übertragung der Spiele. Doch auch im Free-TV werden wieder ausgewählte Spiele des Achtelfinals zu sehen sein.

DFB-Pokal Achtelfinale: Datum, Termine, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV

Wie auch schon in dieser Pokalrunde werden im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgewählte Spiele im Free-TV gezeigt werden. Wie gewohnt ist die ARD dabei für die Übertragung eines Spiels verantwortlich. In dieser Saison zeigt jedoch auch der Privatsender Sport1 eines der Spiele der 3. DFB-Pokalrunde live und in voller Länge.

DFB-Pokal Achtelfinale: Datum, Termine, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Pay-TV

Sky hält in dieser Saison die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals. Dementsprechend werden auch alle Spiele des Achtelfinals live und vollumfänglich auf Sky zu sehen sein. Neben allen Einzelspielen wird Sky wie gewohnt auch eine Konferenz anbieten, bei der Ihr mehrere Spiele parallel schauen könnt.

DFB-Pokal Achtelfinale: Datum, Termine, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die Free-TV-Sender ARD und Sport1 bieten einen kostenlosen Livestream ihres gesamten Programms an. Dort könnt Ihr im Januar dann auch die Spiele, die die Sender zeigen, live und in voller Länge sehen.

Für Sky-Kunden bieten sich gleich zwei Optionen, die Spiele bequem im Livestream zu verfolgen. Zum einen kann über die Sky-Go-App das komplette Programm des Pay-TV-Senders gestreamt werden. Außerdem kann bei Sky das Sky Ticket gebucht werden, welches es Euch ebenfalls ermöglicht, das Achtelfinal des DFB-Pokals live zu verfolgen.

DFB-Pokal Achtelfinale: Datum, Termine, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: Achtelfinale DFB-Pokal

Achtelfinale DFB-Pokal Austragungsdatum: 18. und 19. Januar 2022

18. und 19. Januar 2022 Übertragung im Free-TV: ARD/ Sport1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: ARD/ Sport1 / Sky

Die 2. Runde des DFB-Pokals im Überblick