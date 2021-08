In der ersten DFB-Pokalrunde kommt es zum Nordduell zwischen Regionalligist SC Weiche Flensburg und Zweitligist Holstein Kiel. Das Derby könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der SC Weiche Flensburg und Holstein Kiel kämpfen um den Einzug in die nächste Pokalrunde. Die Kieler gehen als Zweitligist als klarer Favorit ins Spiel. Mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts.

Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beiden Klubs aus Schleswig-Holstein treffen zum ersten Mal im Pokal aufeinander. Die Flensburger spielen aktuell in der Regionalliga Nord. Holstein Kiel verpasste in der vergangenen Saison knapp den Bundesliga-Aufstieg und ist deswegen weiterhin in der 2. Bundesliga vorzufinden. Die Kieler waren es auch, die in der vergangenen Pokal-Spielzeit den FC Bayern München nach Elfmeterschießen rauskegelten.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr wird das Spiel in Flensburg-Weiche angepfiffen. Das Manfred-Werner-Stadion dient dabei als Spielstätte.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Pokalduell in der ersten Runde zwischen dem SC Weiche Flensburg und Holstein Kiel.

Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel: DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, wie Ihr das Derby zwischen Weiche Flensburg und Holstein Kiel heute live und in voller Länge sehen könnt - Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie auf dem Sender Sky Sport 9 HD. Martin Weinberger übernimmt die Rolle des Kommentatoren. Bei Sky Sport 1 HD läuft die Pokal-Konferenz.

Doch auch im Sky-Livestream könnt Ihr die Partie verfolgen. Zwei Varianten ermöglichen Euch den Zugang zum Livestream. Zum einen ein SkyGo-Abonnement, zum anderen ein SkyTicket, das für alle Nicht-Sky-Kunden gedacht ist. Beide Varianten sind kostenpflichtig.

Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel: DFB-Pokal 1. Runde - Voraussichtliche Aufstellungen

Weiche Flensburg: Kirschke - K. Njie, Paetow, Thomsen, F. Meyer - Rehfeldt, Walter - K. Schulz, D. Hartmann, Cornils - Kramer

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Si. Lorenz, Wahl, van den Bergh - Erras - Mühling, Skrzybski - Bartels, Reese, Mees

