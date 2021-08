Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 1. Runde des DFB-Pokals stehen sich heute Weiche Flensburg und Holstein Kiel gegenüber. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

In der Handball-Bundesliga sind die Spiele zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel seit einigen Jahren die beiden Topspiel der Saison. In der 1. Runde des DFB-Pokals treffen die beiden besten Fußballvereine der zwei größten Städte in Schleswig-Holstein aufeinander.

Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel: DFB-Pokal 1. Runde - Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Samstag, 7. August, empfängt der SC Weiche Flensburg 08 in der 1. Runde des DFB-Pokals Holstein Kiel. Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Manfred-Werner-Stadion in Flensburg-Weiche angepfiffen. Für das Spiel wurden 1700 Zuschauer zugelassen.

Im Fußball gehören Flensburg und Kiel nicht zur europäischen Spitzenklasse wie im Handball. Der SC Weiche Flensburg 08 spielt in der Regionalliga Nord, Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. In dieser legte das Team, das in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga verpasste, einen Fehlstart hin.

Zwei Spiele, 0:6 Tore und Tabellenplatz 18 lautet die bisherige Bilanz der Störche. Mit einem Sieg in Flensburg könnte sich Kiel Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in Liga 2 holen. In der vergangenen Pokalsaison gelang Kiel mit dem Sieg in der 2. Runde gegen Bayern München die ganz große Sensation. Der Lauf der Kieler wurde erst im Halbfinale vom späteren Pokalsieger Borussia Dortmund gestoppt.

Weiche Flensburg hat in der Saison 2021/22 noch kein Pflichtspiel absolviert. Die Regionalliga Nord legt erst am nächsten Wochenende wieder los, Flensburg sogar erst am 18. August mit einem Auswärtsspiel bei Altona 93.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 6. August 20.45 Uhr TSV 1860 München SV Darmstadt 98 5:4 i.E. Freitag, 6. August 20.45 Uhr Dynamo Dresden SC Paderborn 2:1 Samstag, 7. August 15.30 Uhr SpVgg Bayreuth Arminia Bielefeld -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr SV Sandhausen RB Leipzig -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr ETSV Weiche Flensburg Holstein Kiel -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Bayer Leverkusen -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr Greifswalder FC FC Augsburg -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr VfL Osnabrück Werder Bremen -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr Wuppertaler SV VfL Bochum -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr BFC Dynamo VfB Stuttgart -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr FC Eintracht Norderstedt Hannover 96 -:- Samstag, 7. August 18.30 Uhr SSV Ulm 1. FC Nürnberg -:- Samstag, 7. August 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg FC St. Pauli -:- Samstag, 7. August 18.30 Uhr Babelsberg 03 SpVgg Greuther Fürth -:- Samstag, 7. August 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Köln -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Preußen Münster VfL Wolfsburg -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Meppen Hertha BSC -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC 08 Villingen Schalke 04 -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Elversberg FSV Mainz 05 -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr VfL Oldenburg Fortuna Düsseldorf -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Türkgücü München Union Berlin -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr RW Koblenz Jahn Regensburg -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig Hamburger SV -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Würzburger Kickers SC Freiburg -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Heidenheim -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr Viktoria Köln TSG Hoffenheim -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr SF Lotte Karlsruher SC -:- Montag, 9. August 20.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach -:- Mittwoch, 25. August 20.15 Uhr Bremer SV FC Bayern München -:-

Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Livebilder vom Spiel zwischen Weiche Flensburg und Holstein gibt es heute nur im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream zu sehen. Sky besitzt auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Pokalspielen.

Übertragen wird Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel auf dem Sender Sky Sport 9 HD. Um 15.15 Uhr starten die Vorberichte, einige Minuten vor dem Anpfiff übernimmt Martin Weinberger als Kommentator. Um auch die anderen Spiel der 1. Runde im Auge zu behalten, könnt Ihr auf Sky Sport 1 HD die Konferenz schauen. In dieser werden alle neun Partien mit Spielbeginn 15.30 Uhr gezeigt.

Alle, die Flensburg gegen Kiel im Livestream bei Sky sehen möchten, benötigen auch dafür ein mit Kosten verbundenes Abonnement. Ist dieses vorhanden, kann der Livestream via Sky Go abgerufen werden. Das ebenfalls kostenpflichtige SkyTicket bietet eine Option für alle Nicht-Sky-Kunden, um den Sky-Livestream freizuschalten.

Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

SPOX bietet zum heutigen DFB-Pokal-Spiel selbstverständlich einen Liveticker an. Dort verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion. Zudem berichten wir über alle neun zeitgleich um 15.30 Uhr beginnenden Erstrundenspiele in einem Konferenzticker.

Hier geht's zum Liveticker Weiche Flensburg - Holstein Kiel.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel: DFB-Pokal 1. Runde - Voraussichtliche Aufstellungen

Weiche Flensburg: Kirschke - K. Njie, Paetow, Thomsen, F. Meyer - Rehfeldt, Walter - K. Schulz, D. Hartmann, Cornils - Kramer

DFB-Pokal: Terminplan