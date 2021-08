Titelverteidiger Borussia Dortmund spielt heute in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SV Wehen Wiesbaden. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Dortmund startet in die Mission Titelverteidigung! Der Sieger des letztjährigen DFB-Pokals ist in der 1. Pokalrunde 2021/22 bei einem Drittligisten gefordert.

Wehen Wiesbaden vs. BVB: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Zeit, Ort, Infos

Ehre, wem Ehre gebührt! Borussia Dortmund beschließt am heutigen Samstag, 7. August, den zweiten Tag der Erstrundenspiele im DFB-Pokal. Das Spiel beim SV Wehen Wiesbaden beginnt um 20.45 Uhr in der Brita-Arena. In diese dürfen genau 4882 Zuschauer.

Bei seinem Pflichtspieldebüt muss der neue BVB-Trainer Marco Rose auf einige wichtige Spieler verzichten. Thomas Meunier und Nationalspieler Julian Brandt wurden in dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem fehlen die angeschlagenen Emre Can, Raphael Gueirrero und Reinier, der heute mit Brasilien bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale gegen Spanien steht.

Im Gegensatz zum BVB ist der SV Wehen Wiesbaden bereits voll im Pflichtspielmodus. In der 3. Liga sind bereist zwei Spieltage absolviert. Wehen Wiesbaden spielte sowohl zum Auftakt gegen den SC Freiburg II als auch am 2. Spieltag gegen 1860 München 0:0.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 6. August 20.45 Uhr TSV 1860 München SV Darmstadt 98 5:4 i.E. Freitag, 6. August 20.45 Uhr Dynamo Dresden SC Paderborn 2:1 Samstag, 7. August 15.30 Uhr SpVgg Bayreuth Arminia Bielefeld -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr SV Sandhausen RB Leipzig -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr ETSV Weiche Flensburg Holstein Kiel -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Bayer Leverkusen -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr Greifswalder FC FC Augsburg -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr VfL Osnabrück Werder Bremen -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr Wuppertaler SV VfL Bochum -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr BFC Dynamo VfB Stuttgart -:- Samstag, 7. August 15.30 Uhr FC Eintracht Norderstedt Hannover 96 -:- Samstag, 7. August 18.30 Uhr SSV Ulm 1. FC Nürnberg -:- Samstag, 7. August 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg FC St. Pauli -:- Samstag, 7. August 18.30 Uhr Babelsberg 03 SpVgg Greuther Fürth -:- Samstag, 7. August 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Köln -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Preußen Münster VfL Wolfsburg -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Meppen Hertha BSC -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC 08 Villingen Schalke 04 -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Elversberg FSV Mainz 05 -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr VfL Oldenburg Fortuna Düsseldorf -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Türkgücü München Union Berlin -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr RW Koblenz Jahn Regensburg -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig Hamburger SV -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Würzburger Kickers SC Freiburg -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Heidenheim -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr Viktoria Köln TSG Hoffenheim -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr SF Lotte Karlsruher SC -:- Montag, 9. August 20.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach -:- Mittwoch, 25. August 20.15 Uhr Bremer SV FC Bayern München -:-

Wehen Wiesbaden vs. BVB: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Die einzige Partie mit Spielbeginn 20.45 Uhr wird exklusiv von Sky im TV und im Livestream übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele des DFB-Pokals live. Los geht es um 20.30 Uhr auf Sky Sport 2 (HD). Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss.

Im Livestream können Sky-Kunden Wehen Wiesbaden gegen den BVB via Sky Go ohne zusätzliche Kosten sehen, alle anderen können ein SkyTicket buchen. Mit dem "Supersport Jahr" seht Ihr alle Spiele des DFB-Pokals für 19,99 Euro im Monat.

Über die kostenlosen Apps Sky Go (Download im Play Store und im App Store) und Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

Wehen Wiesbaden vs. BVB: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Wenn Ihr den ersten Auftritt des BVB in dieser Saison nicht live bei Sky sehen könnt, ist der Liveticker von SPOX die perfekte Alternative. Zeitnah und ausführlich berichten wir in diesem über das Geschehen in Wiesbaden.

Hier geht's zum Liveticker Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund.

Wehen Wiesbaden vs. BVB: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Carstens, Gürleyen - Fechner, Taffertshofer, Kurt, Rieble - Goppel, Thiel - Nilsson

Stritzel - Mockenhaupt, Carstens, Gürleyen - Fechner, Taffertshofer, Kurt, Rieble - Goppel, Thiel - Nilsson Borussia Dortmund: Kobel - Passlack, Akanji, Papadopoulos, Schulz - Dahoud - Reyna, Bellingham - Reus - Malen, Haaland

DFB-Pokal: Terminplan