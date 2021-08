DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung der 2. Runde? - Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Die neue Fußball-Saison in Deutschland steht in den Startlöchern. Heute startet die erste Runde des DFB-Pokals. Wir blicken bereits auf die zweite Runde voraus und verraten Euch, wann die Auslosung dafür stattfindet und wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Vorbereitungsphase ist vorüber. Die Fußball-Saison in Deutschland wird am heutigen Freitag, den 6. August, mit der ersten DFB-Pokalrunde eröffnet. Zwei Partien stehen an. Dynamo Dresden empfängt den SC Paderborn und der SV Darmstadt trifft auf den TSV 1860 München.

Eigentlich hätte auch der FC Bayern München heute bereits im Pokal gegen den Bremer SV zum Einsatz kommen sollen, wegen mehrerer positiver Coronafälle im Team des Oberligisten musste die Partie jedoch abgesetzt werden. Einen neuen Termin gibt es auch schon - das Duell findet am 25. August statt.

© getty

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung der 2. Runde? - Datum, Termin

Weil es beim Spiel zwischen dem Bremer SV und Bayern München zu einer neuen Terminierung kam, musste auch die Auslosung für die 2. Pokalrunde verschoben werden. Diese findet nun am 5. September um 18.30 Uhr statt.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung der 2. Runde? - Übertragung im TV und Livestream

Wie üblich gibt es die Ziehung in der ARD in der Sportschau-Sendung zu sehen. Ihr erfahrt also im frei empfangbaren Fernsehen, welche Teams in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegeneinander antreten. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem auch einen Livestream bei sportschau.de an. Diesen könnt Ihr völlig kostenlos und ohne Registrierung aufrufen.

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick

Heute finden zwei Spiele statt, den Großteil der ersten Runde seht Ihr erst morgen und übermorgen. Titelverteidiger Borussia Dortmund muss unter anderem am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden ran.